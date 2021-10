Opa Tom, 399 Tage und Walze Henry: Elf Erkenntnisse aus Week 6

Tom Brady lebt den Football weiterhin, die Jaguars wissen endlich wieder, wie sich Siegen anfühlt - und Derrick Henry von den Titans ist und bleibt das Laufwunder der Liga. Best of NFL 2021, Week 6 ...

1. Los ging es in dieser Week 6 mit dem 28:22 der Tampa Bay Buccaneers bei den Philadelphia Eagles, wo Oldie-Quarterback Tom Brady einmal mehr überzeugte und hinterher angab, erst aufhören zu wollen, "wenn ich nichts mehr bringe". So aber könne sich der siebenmalige Super-Bowl-Champion vorstellen, auch noch bis 50 oder gar 55 Jahren zu spielen. Aktuell ist "TB12" 44 Jahre alt oder besser jung.



2. Wenn es in den USA nicht klappt, dann eben in London: Die Jacksonville Jaguars haben das Gastspiel in Englands Hauptstadt knapp mit 23:20 gegen die Miami Dolphins für sich entschieden und so erstmals nach 399 langen Tagen wieder ein NFL-Spiel gewonnen (0:20 zuletzt).



3. Was die Jags außerdem schafften: War an den ersten fünf Spieltagen kein einziges Field Goal erzielt worden, schaffte Kicker Matthew Wright dieses Mal gleich drei - eines davon zum eben erreichten 23:20-Erfolg mit Ablauf der Uhr in London.



4. Mit dem 24:14-Erfolg in Chicago hat Packers-Quarterback Aaron Rodgers seine ganz persönliche Bilanz gegen den Erzrivalen auf 22 Siege in 27 Duellen weiter verbessert. Kein Wunder, dass der "Gunslinger" nach einem selbst erlaufenen Touchdown und wohl einer Mittelfinger-Provokation eines Fans in Richtung der Bears-Anhängerschaft schrie: "I still own you." Ihm gehören die Spiele mit Chicago ja auch irgendwie.



5. Green Bays Head Coach Matt LaFleur hat seine Bilanz mit diesem Erfolg derweil auf 31:7 ausgebaut, der 41-Jährige scheint der perfekte Trainer am perfekten Ort zu sein. Was nach zwei NFC-Finalteilnahmen in Folge noch fehlt, ist die Super-Bowl-Teilnahme - ob es in dieser Saison etwas damit wird?



6. Die Lions sind und bleiben vom Niederlagenpech verfolgt - und stehen nun nach dem 11:34 gegen die Cincinnati Bengals bei 0:6. Das letzte Mal, als das Team aus der NFC North so gestartet war, schrieb man das Jahr 2008. Damals hieß es am Ende 0:16. Kurios: Teil des Teams war der heutige Trainer Dan Campbell.



7. Ravens-Star Lamar Jackson zeigt es seinen Kritikern in dieser Saison, überrennt die Gegner am laufenden Band, steht mit seinen Kollegen bei 5:1 und ist ganz nebenbei zum ersten NFL-Spieler avanciert, der im Alter von 25 Jahren schon 35 NFL-Siege vorzuweisen hat.



8. Die Minnesota Vikings haben mit 34:28 nach Verlängerung bei den Carolina Panthers gewonnen und in diesem Spiel stolze 571 Total Yards erreicht. In der Geschichte dieses NFL-Franchises hat es nur 2004 (605) und 1969 (622) mehr Total Yards gegeben.



9. Die Arizona Cardinals sind und bleiben das Team der Stunde der NFL, stehen nach dem klaren 37:14 bei den Cleveland Browns bei 6:0.



10. Zum Abschluss von Week 6 stand noch der Kracher zwischen den starken Buffalo Bills und ebenfalls brandgefährlichen Tennessee Titans an. Einmal mehr avancierte dabei Titans-Running-Back Derrick Henry zum Mann der Stunde. Der Läufer rannte unermüdlich zu drei Touchdowns und stockte sein Rushing-Yards-Konto auf nunmehr 783 Yards auf - Rang 1, weit vor dem Zweiten Nick Chubb (523).



11. Ganz nebenbei erreichte Derrick Henry mit seiner Performance bereits zum sechsten Mal in seiner Laufbahn (seit 2016 in der NFL) mindestens 125 Yards sowie mindestens drei Touchdowns in einer Partie. Mehr solcher Galavorstellungen hat in der Geschichte nur der legendäre Jim Brown gehabt (neun Spiele mit diesen Mindestwerten).