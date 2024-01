"Opa" Theuerkauf umdribbelt die Rente

An diesem Mittwoch wird Heidenheims Haudegen Norman Theuerkauf stattliche 37 Jahre alt. Und der Linksfüßer wird nun in der Bundesliga sogar mehr gebraucht, als noch vor dem Aufstieg.

Knapp zwei Wochen vor seinem 37. Geburtstag war Norman Theuerkauf näher dran an seinem ersten Bundesligator als je zuvor. Beim 1:1 in Köln war der diesmal auf der Doppelsechs eingesetzte Linksfüßer zentral vor dem Kölner Tor aufgetaucht und hatte den Ball auch mit dem schwächeren rechten Fuß volley satt getroffen, doch FC-Keeper Marvin Schwäbe vereitelte diesen für den Routinier denkwürdigen Treffer mit einer Blitzreaktion.

Erstaunlicherweise ist Theuerkauf beim Aufsteiger in dieser Saison deutlich näher dran und intensiver eingebunden ins Geschehen als noch vor dem Aufstieg in der 2. Liga. Damals kam der Routinier zwar auch noch zu 21 Einsätzen, allerdings zu überwiegend kurzen als Einwechsler, nur viermal durfte er beginnen. Nun aber in Heidenheims erster Bundesligasaison stand der ergrauende Star schon zehnmal in der Startelf - von wegen Auslaufmodell. Theuerkauf verblüfft jedenfalls alle, selbst Trainer Frank Schmidt.

Podcast Wieso sind die Underdogs beim Afrika-Cup so stark? (mit Hans Sarpei) Ghana steht beim Afrika-Cup kurz vor dem Aus. Hans Sarpei analysiert die Lage bei den Black Stars und gibt seine Einschätzung zu den "Underdogs". Bob Hanning spricht über den jüngsten EM-Auftritt der Handballer und bei Bayern steht der Technische Direktor vor dem Abgang. alle Folgen

"Klar ist das überraschend, aber das kommt auch nicht von ungefähr. Ich tue auch viel dafür, um fit zu sein und das Pensum abspulen zu können. Ich unternehme sehr viel, damit es nicht schmerzt. Es erfordert viel Einsatz und Disziplin", betont der Familienvater, "aber ich habe drei Kinder, da bleibt nicht viel Zeit übrig."

Von den jüngeren Mitspielern wird der Oldie mittlerweile liebevoll-frotzelnd "Opa" gerufen. "Das passt schon, ich kriege schon den einen oder anderen Spruch aufgrund meines Alters, aber Opa ist ja lieb gemeint", ordnet er altersweise ein und steht irgendwie grundsätzlich über den Dingen. "Das Selbstverständnis, das ich mittlerweile besitze, fehlte mir bei anderen Vereinen. Mit 18 oder 20 hatte ich nicht dieses Selbstvertrauen", erinnert sich Theuerkauf, der seinerzeit bei Werder Bremen und bei Eintracht Frankfurt um den Durchbruch in der 1. Liga rang: "Wenn ich damals vielleicht auch Unterstützung in Anspruch genommen hätte, wäre möglicherweise mehr möglich gewesen. Das hat mir damals in Bremen oder auch in Frankfurt gefehlt."

Vor 15 Jahren in Frankfurt nahe dran

Bei der Eintracht war der Linksverteidiger vor rund 15 Jahren dem entscheidenden Schritt am nächsten. "Frank Leicht als Trainer der 2. Mannschaft hat mich gefördert. Ich durfte schnell bei den Profis unter Friedhelm Funkel mittrainieren. Nach ein bis zwei Wochen stand ich sogar im Kader. Aber im Sommer hatte ich ein Trainingslager, das für mich wirklich schlecht lief", erinnert sich Theuerkauf, "damals habe ich das noch nicht so wahrgenommen. Da sagte Funkel, mit dem können wir nicht arbeiten. Das hätte vielleicht meine Chance sein können. Danach bin ich dann nach Braunschweig gewechselt."

Vielleicht hätte auch nach dem Abstieg mit Braunschweig jemand anklopfen können. Aber das ist alles sehr spekulativ. Norman Theuerkauf

Sechs Jahre blieb er bei der anderen Eintracht und erlebte zwei Jahre in der 3. Liga und drei in der 2., unterbrochen von einem einjährigen Gastspiel in der Bundesliga vor zehn Jahren. "Vielleicht hätte auch nach dem Abstieg mit Braunschweig jemand anklopfen können. Aber das ist alles sehr spekulativ."

Es klopfte immerhin Zweitligist Heidenheim an. Seit 2015, also in seiner neunten Saison, erlebt Theuerkauf nun auch mit dem FCH dieses Abenteuer noch einmal. Um dann im Sommer abzutreten, im Idealfall nach dem Klassenerhalt als krönendem Abschluss? "Den hätte ich auch im Sommer nach dem Bundesliga-Aufstieg haben können. Da hat sich sicher mancher gefragt: Warum tut er sich das jetzt noch an?", reflektiert Theuerkauf und liefert die Antwort: "Ich spiele gerne Fußball. Es gibt nichts Schöneres, als Profifußballer zu sein. Es gibt Millionen Menschen, die gerne tauschen würden."

Also steht das Ende der Karriere noch in den Sternen. "Im Moment fühlt es sich nicht so an, aber ich weiß nicht, wie es in drei Monaten aussieht", gibt Theuerkauf zu, "es muss Sinn ergeben, ich muss der Mannschaft noch helfen können. Das werden wir mit Coach Frank Schmidt und Holger Sanwald besprechen und ehrlich beantworten. Was ist das Beste für den Verein, was das Beste für mich? Wenn wir zum gleichen Ergebnis kommen wie vor einem Jahr, mache ich weiter. Wenn nicht, werde ich schweren Herzens aufhören." Dann noch anderswo durch unter Ligen zu tingeln, kommt dann nicht mehr infrage. "In der Regionalliga beispielsweise könnte ich sicher noch ein, zwei Jahre spielen, aber das werde ich nicht mehr machen."

Trainerkarriere im Heidenheimer Nachwuchsbereich im Blick

Stattdessen würde er dem FCH erhalten bleiben und die angestrebte Trainerkarriere im Heidenheimer Nachwuchsbereich forcieren. "Die Idee ist vorhanden; ich habe meine ersten Lizenzen erworben. Ich denke, es würde mir liegen, aber das muss sich in der Praxis erst einmal zeigen", bleibt er vorsichtig. "Wie komme ich bei Spielern an? Wie vermittele ich Inhalte? Es könnte auch eine andere Nische werden, aber ich möchte auf jeden Fall im Fußballbereich bleiben."

Zu spät für den Traum vom Profitrainer?

Der Traum, noch Profitrainer zu werden, "der schlummert noch", verrät Theuerkauf, den neulich seine Ehefrau auf einen gewissen Interessenskonflikt hinwies. "Sie fragte mich: Glaubst du, du schaffst es noch, Profitrainer zu werden? Und sagte: Je länger du Fußball spielst, desto schwieriger wird das. So hatte ich das bisher noch nicht betrachtet." Aber "Opa" Theuerkauf spielt halt noch so gerne Fußball mit seinen "Enkeln".

Vorerst gilt ohnehin die volle Konzentration der Mission Klassenerhalt. "Ich hoffe, es bleibt nicht nur eine Episode. Es würde dem Verein erneut einen Schub verleihen und auch der gesamten Region guttun, wenn wir möglichst lange in der Bundesliga bleiben würden", ahnt Theuerkauf und liefert auch den Grund, warum Heidenheim die Klasse hält: "Weil wir nicht nachlassen, ganz einfach." Wie er selbst.