OP nach Spielen unter Schmerzen: FCA länger ohne Niederlechner

Florian Niederlechner fehlt dem FC Augsburg für eine länger Zeit. Der Angreifer musste sich operieren lassen.

Am Montagabend informierte der FCA über einen nicht näher definierten Eingriff beim 30-Jährigen, der "gut verlaufen" sei. Niederlechner habe "zuletzt nur unter Schmerzen" gespielt.

Noch am Samstag war der beste Augsburger Torjäger der laufenden Saison - zwei der drei FCA-Treffer erzielte er - beim Auswärtsspiel in Dortmund (1:2) in der 78. Minute eingewechselt worden. Im Vorfeld war Niederlechner wegen wiederkehrender Adduktorenprobleme fraglich gewesen.

Nun muss der FCA ohne ihn versuchen, sich aus dem Tabellenkeller zu befreien. Das Team von Trainer Markus Weinzierl liegt nach nur einem Sieg aus sieben Spielen mit fünf Punkten und einem Torverhältnis von 3:13 auf dem 15. Tabellenplatz.

Niederlechner kam an allen sieben Spieltagen zum Einsatz, zweimal davon als Joker. Am zweiten Spieltag war er allerdings beim 0:0 in Frankfurt bereits in der 17. Minute ausgewechselt worden - wegen einer Platzwunde.