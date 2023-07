OP erforderlich: Beermann fehlt Osnabrück "für längere Zeit"

Hiobsbotschaft für Zweitliga-Aufsteiger VfL Osnabrück: Die Lila-Weißen müssen wohl lange auf einen ihrer Eckpfeiler in der Defensive verzichten.

Timo Beermann ist eine der wichtigsten Stützen in der Abwehr des VfL Osnabrück. Die Niedersachsen müssen zur neuen Saison in der 2. Bundesliga aber erst einmal ohne den 32-Jährigen auskommen.

Schlimme Diagnose folgte auf Zweikampf im Training

Wie der Aufsteiger auf seiner Website bekanntgab, habe Beermann sich "in einem Zweikampf um den Ball in einer Trainingseinheit am Samstag eine Verletzung am Sprunggelenk zugezogen". Es handle sich nicht um eine kleine Blessur, eine deutlich schlimmere Diagnose steht fest.

"Für längere Zeit" wird Beermann dem Team von Coach Tobias Schweinsteiger fehlen, heißt es in der Mitteilung. Obendrein werde der Innenverteidiger "sich am Dienstag einem operativen Eingriff unterziehen müssen". Ein adäquater Ersatz für ihn wurde in diesem Sommer noch nicht verpflichtet, in der Abwehr sind Florian Bähr (20, kam von der TSG Hoffenheim) und Bashkin Ajdini (30, neu aus Sandhausen) für die rechte beziehungsweise linke Seite vorgesehen.

Ein Führungsspieler des Teams fehlt nun

Beermann war vergangene Saison in 33 der 38 Ligaspiele Osnabrücks zum Einsatz gekommen, nur zweimal spielte er nicht durch. Seine kicker-Note (2,82) ist beachtlich. Die Lila-Weißen müssen nun auf einen absoluten Führungsspieler verzichten - Beermann ist Co-Kapitän des VfL gewesen und sollte nach dem Ende der Profi-Karriere von Marc Heider wohl noch mehr Verantwortung übernehmen.