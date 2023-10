OP bereits erfolgt: Goretzka fehlt Bayern vorerst

Der FC Bayern wird in den kommenden Spielen auf Leon Goretzka (28) verzichten müssen. Der Mittelfeldspieler hat sich eine Handverletzung zugezogen.

Wie der Verein mitteilte, hat sich Goretzka bei der Partie in Mainz am Samstagabend eine Mittelhandfraktur zugezogen. Das habe eine Untersuchung durch die medizinische Abteilung des Rekordmeisters ergeben. Am Sonntag wurde der Nationalspieler bereits operiert. Goretzka soll dem Tabellendritten der Bundesliga damit "in den nächsten Spielen" fehlen. Eine genauere Ausfallzeit prognostizierte der Verein in seiner Mitteilung nicht.

Goretzka hatte sich die Verletzung an der linken Hand bei einem Zweikampf im eigenen Strafraum zugezogen, kurz nachdem er den 3:1-Endstand beim Auswärtsspiel in Mainz markiert hatte. Der Mittelfeldspieler war daraufhin lange behandelt worden, setzte das Spiel zunächst aber noch fort, ehe er in der 74. Minute ausgewechselt wurde. Dem Vernehmen nach war er direkt im Anschluss zum Röntgen in ein örtliches Krankenhaus gebracht worden. Bereits im Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Mexiko hatte er sich eine Schnittverletzung am Knöchel zugezogen, war gegen Mainz aber dennoch von Beginn an auf dem Feld gestanden.

Trainer Thomas Tuchel hatte im Anschluss an die Partie noch gemutmaßt, dass ein gebrochener Finger vorliegen könnte. Nun ist doch die ganze Hand betroffen. Tuchel hatte bereits angemerkt: "Eine große Verletzungsepidemie können wir uns nicht erlauben, das ist klar. Von der Qualität sind wir aber komplett überzeugt."

Beim Spiel in Mainz war Bouna Sarr für Goretzka eingewechselt worden und Konrad Laimer ins zentrale Mittelfeld gerückt. Der Österreicher dürfte nun wohl für die Ausfallzeit des Nationalspielers den Part neben Joshua Kimmich übernehmen. Fraglich ist allerdings, wer dafür die Rechtsverteidigerposition übernimmt. Noussair Mazraoui hatte in Mainz wegen einer bei der Nationalmannschaft erlittenen Blessur gefehlt. Bereits am Dienstag gastiert der FC Bayern (18.45 Uhr, LIVE! bei kicker) in der Champions League bei Galatasaray Istanbul.