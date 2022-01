OP am Kreuzband: Chiesa fehlt Juventus lange

Der turbulente 4:3-Sieg bei der Roma hat ein schmerzhaftes Nachspiel für Juventus Turin: Federico Chiesa fällt wohl monatelang aus.

In dieser Szene verletzte sich Federico Chiesa gegen die AS Rom. imago images/LaPresse

Seit dem EM-Triumph im vergangenen Sommer kämpft Federico Chiesa (24) immer wieder mit muskulären Verletzungen. Jetzt hat es den Mittelfeldspieler von Juventus Turin sogar noch schlimmer erwischt.

Am Sonntagabend verletzte sich Chiesa im spektakulären Auswärtsspiel bei der AS Rom (4:3 nach 1:3) während der ersten Hälfte am linken Knie: Nach einem Zweikampf mit Chris Smalling wurde der Nationalspieler erst behandelt und nach kurzzeitiger Rückkehr auf den Rasen schließlich ausgewechselt (32.).

Einer Klubmeldung vom Montagmittag zufolge hat sich Chiesa am vorderen Kreuzband verletzt und muss in den kommenden Tagen operiert werden. Von einem Riss schreibt Juve - anders als einige italienische Medien im Vorfeld - nicht. Trotzdem steht dem Europameister, der in dieser Saison auf 14 Serie-A- und vier Champions-League-Einsätze kommt (jeweils zwei Tore), eine lange Pause bevor.