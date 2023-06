Onur Cinel übernimmt Cheftrainer-Posten in Liefering

Der FC Liefering hat einen Nachfolger für Fabio Ingolitsch gefunden. Demnach wird Onur Cinel, bis dato im Trainerstab von Teamchef Ralf Rangnick tätig, neuer Trainer beim Zweitligisten.

Onur Cinel wird neuer Trainer in Liefering. GEPA pictures

Knapp eine Woche nachdem der FC Liefering die Zusammenarbeit mit Fabio Ingolitsch beendet hat, präsentiert der Klub den Nachfolger. Onur Cinel wird das Zepter beim Zweitligisten übernehmen. Cinel war bis dato Teil des Trainerstabs von ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick.

Cinel unterschreibt in Liefering einen Zweijahresvertrag bis zum Ende der Saison 2024/25. Beim Trainingsauftakt am 26. Juni wird er erstmals das Training leiten. Neben seiner Tätigkeit beim österreichischen Nationalteam war der 37-Jährige zuletzt Trainer der U17 von Schalke 04 und führte seine Mannschaft im Vorjahr eindrucksvoll zur deutschen Meisterschaft. In diesem Jahr gewann er mit seinem Team die westdeutschen Meisterschaft. Seine Funktion als Co-Trainer des ÖFB-Teams wird Cinel zunächst weiter innehalten.

"Ich freue mich, Teil der FC Liefering-Familie zu werden. Die Gespräche mit Bernhard Seonbuchner und Manfred Pamminger waren fachlich und menschlich super und haben mir von Beginn an ein gutes Gefühl gegeben. Ich empfinde eine riesige Vorfreude auf die Aufgabe, die Menschen vor Ort und darauf, die jungen Spieler auf und neben dem Platz zu unterstützen", erklärt Cinel.

Seonbuchner: "Absoluter Fachmann"

Lieferings Sportlicher Leiter Bernhard Seonbuchner betont: "Mit Onur Cinel haben wir einen absoluten Fachmann in der Arbeit mit jungen, hungrigen Spielern für uns gewinnen können. Onur hat bereits reichlich Erfahrung und auch Erfolge als Trainer im Spitzennachwuchs- sowie im Profibereich vorzuweisen, nicht zuletzt mit der gewonnenen deutschen Meisterschaft mit der U17 des FC Schalke 04. Seine Motive und sein Blick auf das Spiel decken sich exakt mit unseren Werten und unserer Philosophie. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit unserer Wunschlösung."

Auch im ÖFB trifft die Entscheidung auf Zustimmung. So spricht Teamchef Ralf Rangnick von einer "klassischen Win-Win-Situation". Sportdirektor Peter Schöttel erwartet sich in Cinels Doppelrolle als Liefering-Trainer und Nationalteam-Co-Trainer "einen absoluten Mehrwert für den ÖFB".