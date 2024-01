Online first: ZDF strahlt "das aktuelle sportstudio" künftig früher aus

Über die ZDFmediathek kann der geneigte Bundesliga-Fan künftig früher an die Highlights - vor allem an die Zusammenfassung der samstäglichen 18.30-Uhr-Spiele - kommen. Das ist seit diesem Donnerstag bekannt.

Das ZDF passt die Fußballstrategie etwas an: So sind die ersten Free-TV-Bilder vom Samstagsabendspiel in der Bundesliga ab sofort schon 30 Minuten früher zu sehen - und zwar online. Ab Samstag, den 27. Januar 2024, ist "das aktuelle sportstudio" in der ZDFmediathek live ab 22.30 Uhr auf Sendung. Im TV erklingt die Erkennungsmelodie des "aktuellen sportstudios" dagegen weiterhin um 23 Uhr.

ZDF-Sportchef Yorck Polus wird in einer offiziellen Mitteilung zu dieser Entscheidung an diesem Donnerstag wie folgt zitiert : "Mit dem neuen Online-First-Angebot wollen wir allen unseren Zuschauerinnen und Zuschauern am Samstagabend gerecht werden: den Sportfans, die auf die ersten frei empfangbaren Bilder vom Abendspiel warten, den Fernsehzuschauerinnen und -zuschauern, die die feste Beginnzeit unserer Sendung um 23 Uhr im ZDF zu schätzen wissen und auch unserem Publikum im Studio 3 auf dem Mainzer Lerchenberg."

Im "aktuellen sportstudio" steht ansonsten wie üblich der aktuelle Bundesliga-Spieltag im Fokus - in diesem Fall der bevorstehende 19. Spieltag mit dem Topspiel am Abend zwischen Tabellenführer Bayer 04 Leverkusen und Borussia Mönchengladbach. Auf sportstudio.de und in der App der ZDFmediathek via Smart-TV (zum Beispiel Hbb-TV) oder Tablet sowie Smartphone können die Fußballfans ab 22.30 Uhr erleben, ob die in den bisherigen 18 Partien der aktuellen Bundesliga-Saison noch unbesiegte Werkself um Trainer Xabi Alonso im Nachbarschaftsduell mit dem Tabellenzwölften vom Niederrhein den Vorsprung als Spitzenreiter behaupten konnte.

Als Gast im "aktuellen sportstudio" begrüßt Moderator Jochen Breyer den deutschen Slalom-Star: Skirennläufer Linus Straßer, der zuletzt kurz nacheinander die Slalom-Weltcups in Kitzbühel und Schladming gewann. Darüber hinaus werden unter anderem auch die aktuellen Zweitliga-Paarungen thematisiert und am Ende natürlich obligatorisch auf die Torwand geschossen.