Onley triumphiert am Willunga Hill - Williams in Führung

Auf der vorletzten Etappe der Tour Down Under hat der Schotte Oscar Onley seinen ersten Sieg bei den Profis gefeiert. Stephen Williams übernahm die Gesamtführung.

Oscar Onley gewann die fünfte Etappe der Tour Down Under. IMAGO/Sirotti

Nach über 129 Kilometern riss der Schotte Oscar Onley triumphierend die Arme nach oben: Auf der fünften und vorletzten Etappe der Tour Down Under hatte sich der 21-Jährige vom niederländischen Team dsm-firmenich PostNL im finalen Bergsprint gegen den Waliser Stephen Williams (Israel - Premier Tech) und den Ecuadorianer Jhonatan Narvaez (Ineos Grenadiers) durchgesetzt und so seinen ersten Sieg bei den Profis gefeiert.

Deutsche Fahrer hatten mit dem Sieg am berüchtigten Willunga Hill nichts zu tun, als beste Deutsche kamen am Samstag Ben Zwiehoff (Essen) vom Team Bora-hansgrohe und Georg Zimmermann (Augsburg/Intermarche-Wanty) auf den Plätzen 14 und 16 mit 27 und 30 Sekunden Rückstand ins Ziel.

Del Toro muss die Gesamtführung abgeben

Ähnlich stehen die beiden Deutschen auch im Gesamtklassement da, zeitgleich liegen Zimmermann und Zwiehoff 37 Sekunden hinter dem Führenden Williams, der durch seinen zweiten Platz am Samstag die Gesamtführung vor Tagessieger Onley übernahm, auf den Rängen 14 und 15. Isaac del Toro (UAE Emirates), der bislang das Gesamtklassement angeführt hatte, verlor 250 Meter vor dem Ziel den Anschluss an die Führungsgruppe und geht mit vier Sekunden Rückstand in die 128 Kilometer lange Schlussetappe am Sonntag.