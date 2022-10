Onisiwo stellt in Mainz einen neuen Rekord auf

Bis zum 50. Bundesliga-Scorerpunkt hat Karim Onisiwo viele Wochen warten müssen. Gegen den 1. FC Köln knackte er nun als erster Mainz-Spieler diese Marke.

Mit seinem Tor und der Vorlage steht Onisiwo aktuell bei 51 Scorerpunkten (26 Tore, 25 Assists). Nicht nur, weil er beim 5:0 gegen Köln den Elfmeter zum 1:0 rausholte und den Schlusspunkt setzte, war der 30-Jährige für Sportdirektor Martin Schmidt der "Man of the match". Schmidt: "In der aktuellen Form tut sich jeder Bundesligist gegen ihn schwer. Unglaublich, was Karim heute abgerissen hat."

Onisiwo, der am 3. Spieltag im August sein drittes und vorerst letztes Saisontor geschossen hatte, freute sich diebisch über seinen Treffer zum 5:0. "Endlich. Ich war jetzt mehrere Spiele ohne Tor, das tut der Seele gut für einen Stürmer. Die Mannschaft hat heute wieder einen Schritt nach vorne gemacht. Wir haben nach der Gelb-Roten Karte weiter Fußball gespielt und uns Torchancen erspielt. Es war ein Fußballfest."

Zum zweiten Mal innerhalb von sechs Tagen spulte Onisiwo 90 Minuten ab, dazwischen im DFB-Pokal spielte er beim 3:0-Sieg in Lübeck 71 Minuten. "Ich bin das erste Mal in dieser Saison zufrieden mit mir selbst. Und ich muss die Mannschaft hervorheben: Drei Spiele ohne Gegentor, das ist ein Schritt nach vorne, und endlich haben wir auch zu Hause gewonnen, so soll es weitergehen", sagte er. Vor dem 2:0 in Bremen sei Mainz in "einem kleinen Tief" gewesen, weniger wegen der Punktausbeute, aber: "Wir waren nicht so zufrieden mit unserem Spiel."

Nicht kleiner machen, als man ist

Gegen Köln boten die 05er nun erstmals über 90 Minuten eine gute Leistung. "Klar, das ist ein Ansporn. In Mainz wollen wir immer zuerst den Klassenerhalt schaffen, aber wenn man mal über die 20 Punkte schnell hinauskommt, dann kann man sich schon nach oben orientierten. Wir brauchen uns nicht kleinmachen und können nach oben schauen, aber wir müssen konzentriert weiterarbeiten", fordert der Österreicher, der mit seinem Klub von der 20-Punkte-Schwelle nur noch zwei Zähler entfernt ist.