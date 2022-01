Onisiwo: "In der zweiten Hälfte hat uns der Biss gefehlt"

Trotz zwischenzeitlicher Führung schied Mainz 05 im DFB-Pokal im Achtelfinale aus. Entsprechend negativ ist die Analyse der Beteiligten.

"Wir haben uns niederringen lassen von einem Gegner, der den Sieg unbedingt wollte, mehr als wir. Es war zu wenig, um ins Viertelfinale zu kommen", sagte Sportdirektor Martin Schmidt. "In der zweiten Hälfte hat uns der Biss gefehlt", konstatierte Torschütze Karim Onisiwo. "Die Gegentore waren einfach viel zu billig", befand Keeper Robin Zentner. "Wir hatten die ersten Minuten der zweiten Spielhälfte noch sehr guten Zugriff, dann verhalten wir uns in ein paar Szenen sehr naiv und geben das Spiel aus der Hand", bemängelte Trainer Bo Svensson.

Mit einem 1:3 beim VfL Bochum ist Mainz 05 aus dem DFB-Pokal ausgeschieden. Dabei wirkten die Nullfünfer einige Zeit hellwach, ließen wenig Chancen zu und schalteten auch in der 36. Minute schneller, als Manuel Riemann einen Aufsetzer von Anton Stach nicht festhalten konnte und Onisiwo zum 1:0 zur Stelle war, bevor sich Bochums Keeper aufgerappelt hatte.

Svensson ärgert sich

Doch kurz nach dem Seitenwechsel drehte der VfL das Spiel. Zunächst hinderte Leandro Barreiro seinen Gegenspieler Elvis Rexhbecaj per Trikotbremse am Torschuss, Milos Pantovic verwandelte den fälligen Foulelfmeter. Drei Minuten später brachte Pantovic mit einem sehenswerten Lupfer über Zentner die Gastgeber 2:1 in Front. Er schloss damit sehr sehenswert einen Konter ab, den Bochum direkt nach einer Mainzer Ecke setzte. Beim Tor zum 3:1 durch Eduard Löwen war ein Bochumer Einwurf der Ausgangspunkt. Alle Mainzer Gegentore fielen nach ruhenden Bällen. "Ich fand nicht, dass die Gegentore in der Luft lagen, wir haben sehr viel mitgeholfen", ärgerte sich Svensson.

Auch aus Gründen der Belastungssteuerung hatte der 05-Trainer die Mannschaft auf drei Positionen verändert. Jeremiah St. Juste blieb nach seinem Comeback am Wochenende zu Hause, Jonathan Burkardt und Aaron saßen zunächst auf der Reservebank. Vor allem, was St. Juste und Burkardt betrifft, dürfte sich das am Samstag, wenn Mainz bei der SpVgg Greuther Fürth gastiert, wieder ändern.