Onisiwo im Interview: "Ich will in der Bundesliga zweistellig treffen"

Bei Mainz 05 spielte Karim Onisiwo eine gute Saison. Jetzt will er seine Qualitäten auch in der Nationalmannschaft von Österreich unter Beweis stellen und mit 30 Jahren unter dem neuen Trainer Ralf Rangnick raus aus dem Schattendasein.

Seit Anfang der Woche hält sich Onisiwo mit der Nationalmannschaft in Bad Tatzmannsdorf im Burgenland auf. Dort nahm er sich Zeit für ein Interview mit dem kicker. Zum Auftakt der Serie von vier Nations-League-Spielen im Juni gastiert das Team am Freitag in Kroatien.

Herr Onisiwo, Sie treffen auf Kroatien, Dänemark (zweimal) und Frankreich - wie blicken Sie den Spielen entgegen?

Mit guten Erwartungen. Durch die Nationalmannschaft ist ein Ruck gegangen, es hat sich viel getan. Die ersten Trainingseinheiten waren sehr gut und taktisch geprägt, ich blicke den Spielen positiv entgegen, auch wenn es sehr starke Gegner sind. Wir wollen in der Nations League etwas erreichen.

Warum hatten Sie im März im Österreich-Kader gefehlt?

Trainer Franco Foda hatte mich angerufen und mir mitgeteilt, dass er sich übers Wochenende entscheiden wird. Danach rief er noch einmal an und sagte, er nimmt andere Spieler mit.

Haben Sie nach der verpassten WM-Qualifikation und mit 30 Jahren schon darüber nachgedacht, die Karriere in der Nationalmannschaft zu beenden?

Ich wollte eigentlich immer weitermachen, aber die Konstellation war so, dass ich nicht viele Einsatzzeiten hatte, eher ein Backup war. Das wollte ich schon immer verändern, jetzt ist die Chance dazu da. Im aktuellen Lehrgang versuche ich zu zeigen, was ich draufhabe.

Musste Sie Ralf Rangnick überreden zum Weitermachen?

Nein, es stand nie richtig zur Debatte, dass ich mich aus dem Nationalteam zurückziehe.

Unveränderte Konkurrenz

Wie hat sich die personelle Konstellation im Sturm verändert?

Es sind größtenteils die üblichen Verdächtigen da: Marko Arnautovic, Michael Gregoritsch und Sasa Kalajdzic, außerdem Andreas Weimann, der beim letzten Lehrgang auch schon dabei war.

Rechnen Sie sich durch den Trainerwechsel nun bessere Chancen aus?

Ich versuche im Training auf den Platz zu bringen, was der Trainer sehen will, weshalb er mich einberufen hat. Ich hoffe, Spielminuten zu bekommen, damit ich zeigen kann, dass ich der Nationalmannschaft helfen kann.

Hauptsache, ich habe der Mannschaft geholfen, dann passt es.

Das, was Sie in Mainz gezeigt haben, wo Sie mit 14 Scorerpunkten Ihre bisher erfolgreichste Saison spielten …

… von den Toren und Vorlagen her war es die erfolgreichste und auch angesichts des gesamten Mannschaftserfolgs. Nach vier, fünf Jahren Abstiegskampf sind wir Achter geworden. Darauf kann man aufbauen, es kommt hoffentlich noch mehr.

Hätten Sie lieber mehr Tore erzielt und weniger Vorlagen?

Natürlich trifft man als Stürmer am liebsten, aber das Resultat ist es für mich das gleiche. Es hilft der Mannschaft genauso, als wenn ich selbst treffe. Hauptsache, ich habe der Mannschaft geholfen, dann passt es.

Von außen hatte man den Eindruck, Sie hätten physisch zugelegt. Ihre Spielweise ist für die Gegenspieler äußerst unangenehm.

Ich bin jetzt sechseinhalb Jahre in Mainz und hatte viele schwierige Saisons mit Verletzungen. In den vergangenen eineinhalb Jahren konnte ich quasi durchspielen, das merkt man körperlich, da kann man eine andere Physis an den Tag legen. Wenn du mal 10, 15 Spiele am Stück in den Beinen hast, spielst du anders, als wenn du zwei, drei Spiele machst und dann wieder auf der Bank bist. Darin sehe ich den Hauptgrund, warum ich mich stabilisiert habe.

Kommt daher auch die Power, dass Sie immer bis zur letzten Minute rackern?

Ich bin ein Spielertyp, der über die Physis und das Körperliche kommt und ich will immer unbedingt gewinnen. Egal, was passiert, das versuche ich stets auf den Platz zu bringen.

Mir fehlte ein echter Lauf.

Sind Sie am Limit angekommen oder geht noch mehr?

Wenn man sich die Zahlen ansieht, geht auf jeden Fall noch mehr, besonders in Bezug auf die Anzahl der Tore. In der abgelaufenen Bundesliga-Saison stehen bei mir nur fünf Treffer zu Buche. Mir fehlte, was die Treffer angeht, ein bisschen ein echter Lauf - und der gibt einem als Stürmer den Extra-Schwung, auch über die Zehn-Tore-Marke hinauszukommen. Für eine Nummer 9 ist es wichtig, dass man trifft, eine zweistellige Anzahl von Bundesligatoren will ich in meiner Karriere auf jeden Fall noch erreichen.

Wie ausgelaugt waren Sie am Saisonende, kommen die Nations-League-Spiele in der Sommerpause ungelegen?

Ausgelaugt war ich nicht unbedingt, wir sind aus dem DFB-Pokal ausgeschieden, hatten fast die gesamte Zeit nur ein Spiel pro Woche. Nach Bundesligaende war ich eine Woche mit meiner Familie in Urlaub und dann in Salzburg, wo ich ein paar Läufe nach einem Plan des ÖFB-Athletiktrainers absolviert habe. Nach den ersten Trainingseinheiten mit der Nationalmannschaft fühle ich mich gut.

Die Nations League spielt bis Mitte Juni, wann steigen Sie in Mainz, das am 21. mit dem Training beginnt, ein?

Die Nationalspieler sollen am 11. Juli wieder in Mainz sein.