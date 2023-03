Onisiwo auf Tour: Zahlt Mainz die Zeche?

Gegen Freiburg erweist sich Joker Karim Onisiwo mit dem späten Ausgleich als Ass im Ärmel von Trainer Bo Svensson. Die bevorstehende Länderspielreise des angeschlagenen Österreichers sorgt in Mainz indes für Unbehagen.

Ein keineswegs unverdientes Remis gegen den Tabellenvierten, ein kaum noch für möglich gehaltener Ausgleichstreffer auf den letzten Drücker, sechs Spiele am Stück ohne Niederlage - so gesehen hätte man bei Mainz 05 derzeit allen Grund zur Zufriedenheit. Trainer Bo Svensson indes hält fest: Mit dem 1:1 gegen Freiburg wie mit dem Remis in der Vorwoche bei Hertha "müssen wir kritisch umgehen. Es waren jeweils nur gute 45 Minuten, das reicht nicht. Wie wir in der zweiten Halbzeit gegen Freiburg gespielt haben, ist weit, weit weg von unseren Ansprüchen." Was sicher einiges über die Unsicherheit aussagt, die Svenssons Team nach dem Fauxpas zum 0:1-Rückstand erfasst hatte. Aber noch mehr darüber, wie hoch die von Svensson genannten Ansprüche sind.

"Freiburg weiß in allen Phasen, was abgeht. Wir können viel vom Gegner lernen."

Die Mainzer Mannschaft, so ließe sich die Momentaufnahme passend zum Tabellenbild deuten, steht an der Entwicklungsschwelle hin zu einem ernsthaften Europacup-Kandidaten. Was noch fehlt, beschreibt Svensson so: "Der Unterschied ist, dass Freiburg sein Niveau über eine komplette Partie hält. Sie wissen in allen Phasen des Spiels, was da abgeht. Wir müssen noch einen Weg gehen, um diese Konstanz auf den Platz zu bringen. Da können wir noch viel vom Gegner lernen." Die nötige Spannung bis zum 34. Spieltag aufrechtzuerhalten, wäre zugleich Beleg für den nächsten Entwicklungsschritt: Vergangene Saison folgte auf die Länderspielpause Ende März ein Zwischentief mit nur zwei Punkten aus fünf Partien, das letztlich eine mögliche Qualifikation für Europa kostete.

"Unersetzliche" sind plötzlich Reservisten: Beleg für gewachsene Möglichkeiten

Bemerkenswert schon jetzt sind allerdings die gewachsenen personellen Möglichkeiten: Der Dauerausfall von Jungstar Jonathan Burkardt wird schon gar nicht mehr thematisiert, in Kapitän Silvan Widmer und Abräumer Dominik Kohr firmieren zwei lange Zeit "Unersetzliche" aktuell nur als Einwechselspieler. Weil ihre Konkurrenten Danny da Costa bzw. Leandro Barreiro überzeugten. Zuletzt ebenfalls lediglich Joker: Karim Onisiwo, der gegen Freiburg den umjubelten Ausgleich beisteuerte. Dem 31-Jährigen wurde Marcus Ingvartsen aber nicht aus sportlichen Gründen vorgezogen, sondern weil Onisiwo weiterhin an Knieproblemen laboriert. Er sei "bei weitem nicht bei 100 Prozent", so der Österreicher.

Svensson wird deutlich: "Es geht natürlich nicht so weiter"

Das Knie müsse noch "viel gekühlt und hoch gelagert werden", gab Onisiwo am Sonntagabend zu Protokoll. Während Svensson erklärt: "Karim lebt von seiner Athletik und Intensität. Wenn er Trainingseinheiten nicht mitmachen kann, leidet sein Spiel darunter. Man sieht, dass er nicht bei 100 Prozent ist. Aber ohne das alltägliche Training ist es unmöglich." Umso erstaunlicher, dass der Angreifer nun trotzdem zur österreichischen Nationalmannschaft reist, wie der Klub am Montag bestätigte.

Das Team von Ralf Rangnick trifft am kommenden Freitag bzw. Montag in der EM-Quali auf Aserbaidschan und Estland. Am Sonntag hatte Onisiwo seine Teilnahme noch offengelassen, aber betont: "Wenn ich hinfahre, muss es Sinn machen. Dann will ich auch spielen." Ob der Klub letztlich als Leidtragender daraus hervorgeht, bleibt abzuwarten. Svensson sagt: "Es geht natürlich nicht so weiter, dass er bei 80 Prozent bleibt. Wir müssen ihn auf 100 Prozent bekommen." Was bedeutet: Der Zeitpunkt, Onisiwo komplett aus dem Trainingsbetrieb zu nehmen, "kann natürlich kommen". Stand jetzt freilich erst nach der Länderspielpause, also im Endspurt um Europa.