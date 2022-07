Onguené stellt sich in Frankfurt vor: Was sich seit Stuttgart geändert hat

Mit Jerome Onguené bekommt Eintracht Frankfurt einen "klassischen Innenverteidiger", wie der 24-Jährige auf seiner Vorstellungs-PK erklärte - und nicht mehr den "Jerome aus Stuttgart".

Nach Mario Götze, Lucas Alario und Randal Kolo Muani hat Eintracht Frankfurt am frühen Freitagnachmittag auch den bereits im März verpflichteten Jerome Onguené vorgestellt, der die Abwehrreihe des Europa-League-Siegers verstärken soll. Dass er sich dafür reinhängen müsse, ist dem 24-Jährigen bewusst, der diese für einen der Garanten beim EL-Triumph hielt.

Keine Chance beim VfB

Manch ein Betrachter der Bundesliga mag sich noch an den Nationalspieler Kameruns erinnern, zumindest noch an dessen Namen. 2017 war Onguené zum VfB Stuttgart gewechselt, dort aber in der ersten Mannschaft nicht zum Einsatz gekommen - und zügig zu RB Salzburg weitergezogen, von wo aus er sich nun der Eintracht anschloss.

"Seit der Zeit in Stuttgart habe ich viele Fortschritte gemacht, ich bin durch wichtige Spiele in Champions League und Europa League (etwa 2020 gegen Eintracht Frankfurt, Anm. d. Red.) reifer und erfahrener geworden", glaubt der mit Staff und Teamkollegen "glückliche" Neuzugang. "Ich glaube, dass der Jerome aus Stuttgart nicht mehr mit dem Jerome von heute zu vergleichen ist."

Ich sehe keinen großen Unterschied zu Salzburg. Jerome Onguené über die Trainingsintensität in Frankfurt

Den Jerome von heute, der in Frankfurt auch in Anlehnung an Idol Sergio Ramos die Rückennummer 4 tragen wird, beschreibt er wie folgt: "Ich würde mich als klassischen Innenverteidiger bezeichnen. Stark in den Zweikämpfen, physisch präsent", so Onguené, der aber versichert: "Das Spiel am Ball beherrsche ich natürlich auch."

Einer für die Hinteregger-Position

Mit der Trainingsintensität in den ersten Einheiten bei der SGE komme der 1,86-Meter-Mann ebenfalls zurecht, "da sehe ich keinen großen Unterschied zu Salzburg". Ein Unterschied zu seiner Zeit bei RB könnte allerdings sein, dass zwischen Dreierkette und Viererkette ("Beides ist kein Problem für mich") weniger variiert werden wird.

"In der Dreierkette", die Onguené in Frankfurt eher erwarten kann, "hat man mich in Salzburg immer in die Mitte gestellt". Also auf die Position, die es bei der Eintracht nach Martin Hintereggers Karriereende neu zu besetzen gilt.