"One-Man-Show"? Mislintat wehrt sich

Sechs aus sieben Bundesliga-Spielen verloren und eine ernsthaft bedrohliche Abstiegslage vor Augen: Beim VfB Stuttgart fehlt es an Ergebnissen. Und doch hat sich Sportdirektor Sven Mislintat einmal mehr ruhig gezeigt.

Registriert, hinterfragt und auch kritisiert wird die aktuelle Ergebnisflaute beim VfB auf jeden Fall. Das hat Sven Mislintat an diesem Samstag vor dem Kellerduell mit dem VfB Bochum einmal mehr unterstrichen.

Der Sportdirektor betonte aber auch einmal mehr, dass Hektik und Unruhe die falschen Berater in dieser Lage seien. Und dass auch Kritik an Pellegrino Matarazzo falsch sei, der Trainer genießt deswegen weiterhin das vollste Vertrauen: "Im Prinzip ist es unabhängig von Ergebnissen, die das Spiel ergeben. Aber nicht von der Leitung und der Entwicklung der Mannschaft. Fußball gleicht sich über drei Jahre aus und es kommen Momentum und Zufälle dazu. Das alles gilt es zu beurteilen", sagte Mislintat bei "Sky".

Natürlich sei der Fußball immer auch "Ergebnissport", so der Sportdirektor weiter, "aber ich muss dagegen rechnen und sehe die tägliche Arbeit. Und solange ich es zu entscheiden habe, werden wir diesen Weg zusammengehen." Eine erneute Jobgarantie also für Matarazzo.

"Wir haben eine konstruktive Streitkultur"

Vorwürfe, der VfB sei aktuell eine Art "Mislintat-One-Man-Show", lassen den Betroffenen dabei kalt. Das sei zunächst mal darin begründet, dass Vorstandschef Thomas Hitzlsperger trotz seines angekündigten Abgangs immer noch im Amt ist: "Er ist unser Vorstand und trifft alle Entscheidungen mit. Sein Vertrag läuft noch bis Oktober, und ich finde es fast despektierlich, wie über ihn gesprochen wird. Das hört sich so an, als wäre es ihm total egal, was hier passiert. Wir haben eine konstruktive Streitkultur, und ich werde nicht derjenige sein, der das aufbricht."

Fragen, wonach derzeit nur noch Mislintat die "Show" im Schwabenland leiten würde, hätten zudem schon andere Mitarbeiter nachdrücklich beantwortet - "weshalb ich diese Frage weglächeln kann", so Mislintat weiter. "Wir haben eine sehr offene Kommunikation beim VfB - und die beste Idee sollte immer gewinnen. Wir haben eine ehrliche Fehlerkultur. Ich kann diese Vorwürfe nicht ganz nachvollziehen, da sie nichts damit zu tun haben, wie der VfB Stuttgart intern arbeitet."