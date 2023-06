Ondra verpasst den Heimsieg in Prag - Flohé wird Fünfter

Adam Ondra hat beim heimischen Boulder-Weltcup in Prag den Sieg verpasst. DAV-Athlet Yannick Flohé erreichte das Finale. Bei den Frauen musste sich Rückkehrerin Janja Garnbret beugen.

Finaleinzug und Fünfter in Prag: DAV-Athlet Yannick Flohé. Photo: Jan Virt / IFSC

Die Hoffnungen der heimische Kletter-Fans für ihren Ausnahmekönner Adam Ondra waren beim ersten Boulder-Weltcup der Saison auf europäischem Boden ziemlich groß. Der 30-jährige Tscheche musste sich im Finale allerdings dem Südkoreaner Dohyun Lee beugen und sich mit Platz zwei begnügen.

Ondra und Lee waren die beiden einzigen Athleten im Finale der besten Sechs, die alle vier Boulderprobleme lösen konnten. Allerdings schaffte es der 20-Jährige aus Seoul mit deutlich weniger Versuchen, viermal ganz oben anzukommen. Lee brauchte nur beim ersten Boulder einen zweiten Versuch, alle drei weiteren Routen schaffte er per Flash, also im ersten Versuch. Ondra andererseits schaffte nur den letzten Boulder als Flash, ansonsten musste er die anderen drei Boulder mit insgesamt 14 weiteren Versuchen deutlich häufiger angehen.

Flohé im Finale mit einer Nullrunde

Sehr erfreulich aus deutscher Sicht war die Finalteilnahme von Yannick Flohé. Als Sechster des Semi-Finales rutschte er hauchdünn ins Finale, schaffte dort immerhin drei Tops, doch leistete er sich beim dritten Boulder eine Nullrunde - sprich, es sprangen für den 23-jährigen Essener weder ein Top noch ein Zonengriff heraus. Am Ende landete Flohé auf Rang fünf - eine Steigerung im Vergleich zu den beiden ersten Boulder-Weltcups 2023 in Seoul und Hachioji, bei denen er als Siebter und Elfter abschloss.

Starke Crowd für den Lokalmatador Adam Ondra. Photo: Jan Virt / IFSC

Alex Megos, der in Prag seinen ersten Weltcup in dieser Saison bestritt, verpasste als 23. das Halbfinale. Sein DAV-Kollege Elias Arrigada-Krüger landete auf Platz 45, Max Kleesattel wurde 39., Lasse von Freier beendete den Wettkampf auf Platz 49.

Bertone triumphiert: Garnbret bei der Rückkehr knapp geschlagen

Bei den Frauen wurde mit Spannung die Rückkehr von Janja Garnbret erwartet. Die erfolgreichste Kletterin der letzten Jahre hatte sich in der Vorbereitung auf die Saison den großen Zeh gebrochen und musste die ersten Weltcups absagen. In Prag bestritt die 24-jährige Slowenin ihr Comeback mit der gewohnten Souveränität - und schloss das Halbfinale als Führende ab.

Zurück, aber knapp geschlagen: Janja Garnbret. IMAGO/CTK Photo

Doch in der Finalrunde musste sich Garnbret dann gegen die Französin Oriane Bertone hauchdünn geschlagen gaben. Das Duo holte jeweils drei der vier Topgriffe, schaffte dazu insgesamt vier Zonengriffe, doch wie bei der Herren-Konkurrenz gab am Ende die Anzahl der Versuche den Ausschlag über Gold und Silber. Garnbret benötigte sechs Versuche für ihre drei Tops und sieben Versuche für die vier Zonengriffe - Bertone brauchte nur vier bzw. fünf Versuche und hatte damit in der Endabrechnung die Nase vorne.

Bitter verlief der Wettkampf für die Landshuterin Afra Hönig, die als 21. in der Qualifikation das Semi-Finale der besten 20 knapp verfehlte. Roxana Wienand wurde 31., Leonie Lochner 57. und Sandra Hopfensitz landete auf Platz 63.