Onana revidiert Nationalelf-Rücktritt

André Onana hat seinen Rücktritt aus Kameruns Nationalmannschaft nach rund acht Monaten rückgängig gemacht. Für Manchester United ist das nur bedingt eine gute Nachricht.

Die kamerunische Nationalmannschaft ist mitten in der Qualifikation für den Afrika-Cup um einen Topspieler reicher: André Onana hat sich entschieden, doch weiter für sein Heimatland aufzulaufen. Der Torhüter, der in diesem Sommer für rund 50 Millionen Euro von Inter Mailand zu Manchester United gewechselt war, erklärte am Montag seinen Rücktritt vom Rücktritt, den er kurz vor Weihnachten vollzogen hatte.

"In der Welt des Fußballs, wie auch im Leben, gibt es entscheidende Momente, in denen sehr wichtige Entscheidungen getroffen werden müssen. In den letzten Monaten wurde ich mit Prüfungen konfrontiert, die von Ungerechtigkeit und Manipulation geprägt waren. Doch meine unerschütterliche Liebe und Verbundenheit zu meinem Heimatland Kamerun sind ungebrochen", teilte Onana über seine Social-Media-Kanäle mit.

Onana: "Ich bleibe meinen Idealen treu"

Weiter schreibt der 27-Jährige: "Mein Wunsch, mein Land zu repräsentieren, ist seit meiner Jugend ungebrochen, und dieses Streben bleibt ein untrennbarer Teil meiner Identität. Nichts und niemand kann diese Überzeugung erschüttern." Er kehre zurück, "um meinen Traum zu verwirklichen und den Erwartungen und der Unterstützung der Kameruner zu entsprechen, die eine Nationalmannschaft verdienen, die entschlossen ist, zu glänzen".

Bei der WM in Katar hatte Nationaltrainer Rigobert Song Onana nach dem Auftaktspiel gegen die Schweiz (0:1), in dem er noch in der Startelf gestanden hatte (kicker-Note 2,5), aus dem Kader verbannt. Nach dem zweiten Spiel flog er nach Hause und trat nach dem Turnier, das für Kamerun in der Gruppenphase endete, schließlich zurück. "André wollte ausscheren", sagte Song damals, der auch jetzt noch im Amt ist.

Verpasst Onana ManUnited-Spiele?

Die Differenzen, die vor Jahresfrist Medienberichten zufolge auch Verbandspräsident Samuel Eto'o erfolglos als Vermittler auf den Plan gerufen hatten, sind nun offenbar ausgeräumt. Ins Detail ging Onana in seinem langen Statement am Montag nicht. "Angesichts von Manipulation, Lügen und Machtmissbrauch bleibe ich meinen Idealen treu und vertrete mit Stolz ein Land, das unseren aufrichtigen Einsatz verdient", heißt es lediglich.

Kamerun trifft am Dienstag kommender Woche in der Afrika-Cup-Qualifikation auf Burundi. Das Turnier findet im Januar in der Elfenbeinküste statt. Sollte sich Onana mit seinem Team qualifizieren, müsste ManUnited in bis zu vier Premier-League-Spielen auf seine Nummer eins verzichten. Kurz vor Ende des Transferfensters hatte Englands Rekordmeister mit Altay Bayindir (Fenerbahce) einen neuen ersten Onana-Vertreter verpflichtet.