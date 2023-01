Omlin? "Der am besten vorbereitete Torhüter der Liga"

Am Donnerstag traf Jonas Omlin in Mönchengladbach ein, am Sonntag wird er gegen Bayer Leverkusen seine Bundesliga-Premiere erleben. Dabei hofft sein Trainer Daniel Farke auf einen ganz besonderen Effekt.

Bei leichtem Schneetreiben absolvierte der Nachfolger von Yann Sommer am Freitag sein erstes Training am Borussia-Park. Jonas Omlin, soeben erst vom französischen Erstligisten HSC Montpellier verpflichtet, mache einen "sehr guten Eindruck", erzählt Trainer Daniel Farke. "Für ihn ist es ja eine etwas stressige Zeit, erst mal hier anzukommen, dann Leistungstests und das Übliche."

Hier aber setzt der Gladbacher Trainer auf einen ganz besonderen Effekt. Alle anderen Torhüter der Bundesliga erleben quasi einen Kaltstart nach nur ein paar Testspielen, aber ohne echte Bewährungsproben auf hohem Niveau. Die aber hat Omlin in der französischen Liga hinter sich, wo sich Montpellier im Abstiegskampf zu behaupten versucht.

Logisch also: Omlin gehe in den 16. Spieltag "als der Torhüter, der am besten vorbereitet ist, weil er eben schon ein paar Pflichtspiele im Jahr 2023 absolviert hat", so Farke.

Gladbach muss sich im Spielaufbau umstellen

Omlin, mit 1,90 Metern sieben Zentimeter größer als Vorgänger Sommer, pflegt allein schon aufgrund seiner Größe einen anderen Stil, ist, so Farke, "etwas offensiver als Yann, was Flanken betrifft." Fußballerisch aber war Yann Sommer nun mal das Maß der Dinge, da muss sich Borussia im Spielaufbau ein wenig umstellen.

Diese Umstellung, erwartet Farke, werde natürlich einige Zeit dauern. "Das braucht natürlich etwas, bis alle Details der Spieleröffnung klar sind. Aber das Torwartspiel ist ja auch kein Hexenwerk", sagt der Borussen-Coach.

Von den sportlichen Qualitäten seiner neuen Nummer 1 hat sich Farke natürlich schon seit geraumer Zeit ein Bild gemacht. "Wir haben uns schon länger mit ihm beschäftigt. Er ist schließlich einer der Besten, wenn nicht der beste Torhüter in der französischen Ligue 1." Und wie schätzt er den 29-jährigen Schweizer persönlich ein? "Er ist ein super positiver Typ", schwärmt Farke, "intelligent, total reflektiert und fokussiert. Er stellt jedenfalls eine richtige Persönlichkeit dar."

Großes Fragezeichen hinter Thuram

Ein neuer Torhüter also wird am Sonntag seine Gladbach-Premiere erleben, derweil bangen die Borussen um den Einsatz von Top-Stürmer Marcus Thuram, der sich im letzten Test gegen den FC St. Pauli (0:1) am Knie verletzt hatte. Ein Rest an Hoffnung besteht, auch wenn der Franzose bis Freitag nicht mit der Mannschaft trainiert hatte.

Seine Wertigkeit für uns ist natürlich so hoch, dass wir alles versuchen, um ihn einzusetzen Daniel Farke über Marcus Thuram

"Er war ja in den beiden letzten Testspielen auf dem Platz, also haben wir noch ein bisschen Hoffnung. Und seine Wertigkeit für uns ist natürlich so hoch, dass wir alles versuchen, um ihn einzusetzen", versichert Farke.

Ganz ausgeschlossen sei Thurams Einsatz nicht. "Stand heute", so der Trainer, "wäre es nicht möglich. Aber wenn er im Abschluss-Training am Samstag dabei ist, dann kann es natürlich noch klappen."