Olympisches Mixed mit Zverev? Kerber: "Werden eine coole Woche haben"

Zum dritten Mal könnte Angelique Kerber im Sommer bei Olympischen Spielen aufschlagen. In Paris will die frühere Weltranglistenerste zusammen mit Alexander Zverev auch im Mixed-Doppel an den Start gehen.

Bald auch bei Olympia zusammen im Einsatz? Alexander Zverev und Angelique Kerber im Mixed-Doppel. imago images/Shutterstock