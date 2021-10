Olympisches Feuer für die Winterspiele brennt

Das olympische Feuer für die Winterspiele in China brennt. Das traditionelle Zeremoniell fand in der antiken Stätte des griechischen Olympia statt. Demonstranten protestierten gegen die Vergabe der Spiele an China.

Begleitet durch Proteste von Demonstranten gegen China ist das olympische Feuer für die Winterspiele in Peking entzündet worden. Die Flamme wurde am Montag mit Hilfe eines Hohlspiegels und der Sonnenstrahlen in der antiken Stätte von Olympia entfacht, wie das griechische Staatsfernsehen ERT zeigte. Wegen der Corona-Pandemie wird es in Griechenland keinen langen Fackellauf geben. Die Spiele finden vom 4. bis 20. Februar 2022 statt.



Drei Demonstranten protestierten gegen die Vergabe der Winterspiele an China, sie prangerten die Menschenrechtslage in Tibet und Hongkong an. Sie trugen ein Transparent mit dem Spruch "Keine Völkermord-Spiele" ("no genocide games") und versuchten, den Zaun rund um die antike Stätte zu überspringen. Die Polizei habe sie festgenommen, berichtete das Staatsfernsehen. Das Zeremoniell wurde durch die Protestaktion nicht unterbrochen.



Dem autoritär regierten China werden Menschenrechtsverletzungen vor allem gegen Minderheiten wie den muslimischen Uiguren vorgeworfen. Menschenrechtsgruppen nennen als Beispiele für chinesische Repressalien die autonome Region Xinjiang, Tibet und Hongkong.



Protestaktion am Rande der Zeremonie. AFP via Getty Images

Und das IOC? Beruft sich wie stets auf seine Neutralität. "Die Olympischen Spiele können nicht alle Herausforderungen angehen", sagte IOC-Präsident Thomas Bach am Montag bei seiner Rede. Allein die Neutralität des Ringeordens garantiere, "dass die Olympischen Spiele über den politischen Differenzen stehen können." Deswegen seien die Olympischen Spiele "das einzige Ereignis, das die ganze Welt im friedlichen Wettbewerb zusammenbringt."

Skifliegen in Norwegen macht etwas anderes mit mir als Olympia in China. Severin Freund

Stattdessen baut Bach Brücken nach China. Rund dreieinhalb Monate vor der Eröffnung dankte er den Organisatoren bereits überschwänglich für die "exzellente Vorbereitung". Man könne "sicher sein, dass unsere Partner und Freunde herausragende Winterspiele bieten werden".

Bei den Aktiven und Verantwortlichen muss Bach wohl noch Überzeugungsarbeit leisten. "Bei mir gibt es diesen Winter ein anderes Highlight", sagte etwa Severin Freund kürzlich und meinte die Skiflug-WM in Vikersund: "Ganz ehrlich: Skifliegen in Norwegen macht etwas anderes mit mir als Olympia in China."

Die Menschenrechtslage im Land wird sicher ein großes Thema bleiben - im Gegensatz zur Fackel. Am Dienstag wird sie an das Organisationskomitee von Peking übergeben, am Mittwoch landet sie in China.