Olympische Winterspiele 2022 in Peking: Sportarten, Orte, TV

Der Countdown zu den Olympischen Winterspielen Beijing 2022 läuft. Wann geht's los? Wo finden die Wettbewerbe statt? Und welche Sender übertragen? Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Wann finden die Olympischen Winterspiele in Peking statt?

Die Olympischen Winterspiele Beijing 2022 beginnen offiziell am 4. Februar 2022, wobei die Wettbewerbe bereits zwei Tage vor der Eröffnungsfeier mit den Vorrundenspielen im Curling und Eishockey starten werden. Die Spiele werden mit der Abschlussfeier am 20. Februar 2022 zu Ende gehen.

Der Zeitplan der Olympischen Winterspiele in Peking

Wo finden die Olympischen Winterspiele 2022 statt?

Die Austragungsorte für die Winterspiele 2022 wurden in drei Gebiete bzw. Cluster aufgeteilt: Peking, Yanqing und Zhangjiakou.

Im "Peking-Gebiet" werden vor allem die Eissportarten sowie die Eröffnungs- und Abschlussfeier stattfinden. Schauplätze sind das Nationalstadion, das Nationale Schwimmzentrum ("Ice Cube"), das Nationale Hallenstadion ("The Fan"), die Wukesong Arena, die Nationale Eisschnelllaufhalle ("The Ice Ribbon"), das Hauptstadt-Hallenstadion und "Big Air Shougang".

Das "Yanqing-Gebiet" liegt 75 Kilometer nordwestlich von Pekings Stadtzentrum und ist ein gebirgiger Vorort von Chinas Hauptstadt. Hier werden die Ski-Alpin-Wettbewerbe sowie die Rodel-Wettbewerbe stattfinden: Bob, Rodeln und Skeleton. Schauplätze sind das National Sliding Centre und das Nationale Ski Alpin Zentrum.

Das "Zhangjiakou-Gebiet" liegt etwa 180 Kilometer nordwestlich von Peking. Hier werden die meisten Ski- und Snowboardwettbewerbe ausgetragen werden, einschließlich Freestyle, Langlauf, Skispringen, Nordische Kombination und Biathlon. Es gibt das Nationale Biathlonzentrum, das Nationale Skisprungzentrum, das Nationale Skilanglaufzentrum und den Genting Snowpark.

Damit ist die chinesische Hauptstadt die erste Stadt, die sowohl die Olympischen Sommer- als auch Winterspiele ausrichtet. Bereits 2008 war Peking Gastgeber der Olympischen Sommerspiele. Mehrere Austragungsorte werden wieder genutzt.

Wo sind die Olympischen Winterspiele 2022 zu sehen?

Durch die Zeitverschiebung (sieben Stunden) beginnen die Übertragungen in der Regel bereits um 2 Uhr nachts. Die Wettkampftage in China enden gegen 16 Uhr deutscher Zeit. Es übertragen ARD, ZDF und Eurosport. Das Erste überträgt im Wechsel mit dem ZDF an insgesamt acht Sendetagen (5., 8., 11., 13., 14., 16., 17. und 20. Februar) täglich bis zu 16 Stunden live. Zusätzlich bietet Das Erste täglich bis zu sechs parallele Livestream-Kanäle bei sportschau.de und in der ARD Mediathek an. Ähnlich plant auch das ZDF.

Der Großteil des ARD-Olympiateams arbeitet im gemeinsam mit dem ZDF betriebenen crossmedialen Olympiazentrum in Deutschland. Auch die meisten Livereporter kommentieren auf dem Mainzer Lerchenberg.

Welche Sportarten sind bei den Olympischen Winterspielen 2022 vertreten?

Die 15 Sportarten sind: Biathlon, Bob, Curling, Eishockey, Eiskunstlauf, Eisschnelllauf, Nordische Kombination, Rennrodeln, Shorttrack, Skeleton, Ski Alpin, Ski Freestyle, Skilanglauf, Skispringen und Snowboard. Es gibt 109 Medaillensätze zu vergeben, sieben mehr als in Pyeongchang 2018. Neu dabei sind die Mixed-Wettkämpfe im Skispringen, die Teamstaffel im Short Track, der Monobob der Frauen, Snowboard Cross, Ski Freestyle (Big Aerials) sowie die Big-Air-Events im Ski Freestyle für Männer und Frauen.

Wie heißt das Maskottchen der Olympischen Winterspiele in Peking?

Ein Riesenpanda namens Bing Dwen Dwen ist das offizielle Maskottchen der Olympischen Winterspiele Beijing 2022. "Bing" bedeutet Eis und symbolisiert auch Reinheit und Stärke, und "Dwen Dwen" steht für Kinder. Das Maskottchen verkörpert die Stärke und Willenskraft der Athleten und soll dazu beitragen, den olympischen Geist zu fördern.