Olympische Spiele im eSport? Komitee soll Möglichkeit prüfen

Gehen eSportler bald auf olympische Medaillenjagd? Der Präsident des Internationalen Olympischen Komitees (IOC), Thomas Bach, verfolgt die Idee, eSport in den Wettbewerb zu integrieren. Ein Komitee soll dies prüfen.

Wird eSport als Disziplin in die Olympischen Spiele aufgenommen? picture alliance

2018 schloss IOC-Präsident Thomas Bach Videospiele bei den Olympischen Spielen noch aus. In naher Zukunft könnte die Kehrtwende endgültig abgeschlossen sein. Der 69-Jährige habe die für den Bereich eSport zuständige Kommission des Internationalen Olympischen Komitees gebeten, die Möglichkeit eines Olympia für diesen Bereich zu prüfen. Das sagte Bach bei der Eröffnung der 141. IOC-Session in Mumbai.

Von den weltweit drei Milliarden Gamern seien mehr als 500 Millionen vor allem an eSport interessiert, so der IOC-Präsident. Die Aufnahme des eSport in die Olympischen Spiele sei der Weg, um weiter erfolgreich im Rennen um die Zielgruppe von Gamern und eSport-Begeisterten zu sein, sagte der IOC-Präsident. Schließlich sei "die Mehrheit von ihnen unter 34 Jahre alt".

Olympic Esports Week: Ein "vielversprechender Start"

Eine Annäherung des IOC an den eSport gab es bereits 2021, als die Olympic Virtual Series startete. Fortgeführt wurde das 2023 mit der Olympic Esport Week. Zwar sei dies ein "vielversprechender Start" gewesen, sagte Bach, das wahre Rennen liege aber noch vor dem IOC.

Offen ließ der 69-Jährige, in welchem Umfang eSport bei den Olympischen Spielen aufgenommen werden soll. Unwahrscheinlich jedoch, dass beliebte Titel wie Fortnite oder Counter-Strike ausgewählt werden. Schließlich waren Shooter ein Hauptteil der damaligen Argumentation, warum eSport und Videospiele nicht zur Olympiade passten. Auch bei den zuvor genannten Ablegern wurden Spiele dieser Art nicht berücksichtigt. Generell gab es zur Olymic Esport Week viel Kritik bezüglich der Auswahl der Disziplinen.

Doch nicht nur die avisierten Spiele sind offen, es ist auch noch unklar, ob und gegebenenfalls zu welcher Olympiade der Startschuss erfolgen könnte. Oder ob die Olympischen Spiele im eSport unabhängig davon ausgetragen werden. Die nächsten Sommerspiele finden vom 26. Juli bis 11. August 2024 in Paris statt. Eine kurzfristige Aufnahme scheint ausgeschlossen. 2028 steigen die übernächsten Olympischen Sommerspiele in Los Angeles. Möglicherweise mit Medaillenvergaben im eSport.