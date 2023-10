Olympische Spiele am Computer

Treten eSportler bald bei Olympia an? Das wird sich bald entscheiden. Im indischen Mumbai tagen die Verantwortlichen.

Im Sommer rennen die Athleten über die Laufbahn oder springen in eine Sandgrube. Im Winter düsen sie auf Skiern die Piste hinunter oder im Bob durch den Eiskanal. So kennt man die Olympischen Spiele. Die Wettbewerbe werden alle zwei Jahre ausgetragen, abwechselnd im Sommer und Winter.

Am Computer oder der Konsole sieht man die Sportlerinnen und Sportler dabei eher nicht. Doch das könnte sich in Zukunft ändern. Der Chef des Internationalen Olympischen Komitees kündigte am Samstag Olympische Spiele für den eSport an. So will die große Organisation in Zukunft auch junge Leute für Olympia begeistern.

Von den weltweit drei Milliarden Gamern seien mehr als 500 Millionen vor allem an eSport interessiert, so der IOC-Präsident Dr. Thomas Bach. Die Aufnahme des eSport in die Olympischen Spiele sei der Weg, um weiter erfolgreich im Rennen um die Zielgruppe von Gamern und eSport-Begeisterten zu sein, sagte der IOC-Präsident. Schließlich sei "die Mehrheit von ihnen unter 34 Jahre alt".

Beim eSport treten Spielerinnen und Spieler in verschiedenen Computerspielen gegeneinander an. Wie genau Olympische Spiele in diesem Bereich aussehen könnten, ist aber noch unklar.

