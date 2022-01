Olympiasiegerin Vogt fehlt in Peking

Im deutschen Olympia-Team für die Winterspiele in Peking fehlt eine Titelverteidigerin: Carina Vogt steht nicht im DOSB-Aufgebot.

Sotschi-Olympiasiegerin Vogt steht nicht im Aufgebot der deutschen Skispringerinnen für die Winterspiele in Peking (4. bis 20. Februar). Die 29-Jährige aus Degenfeld wird nach schwachen Leistungen in diesem Winter nicht dem DOSB für eine Nominierung vorgeschlagen. Dies gab der Deutsche Skiverband (DSV) am Sonntagabend bekannt.

Angeführt wird die Vorschlagliste von Katharina Althaus (Oberstdorf), die 2018 in Pyeongchang Silber gewonnen hatte. Zudem sind Pauline Heßler (Lauscha), Juliane Seyfarth (Ruhla) und Selina Freitag (Aue) für die Reise nach China vorgesehen. Drei Springerinnen dürfen im Einzelwettbewerb von der Normalschanze zum Einsatz kommen, zwei bei der Premiere des Mixed-Teams.

Vogt hatte 2014 in Russland als erste Skispringerin Olympia-Gold gewonnen. In der laufenden Saison blieb die fünfmalige Weltmeisterin bei drei Einsätzen ohne Weltcup-Punkt.