Olympiasiegerin Islacker wechselt zum VfB Stuttgart

Prominenter Neuzugang für die Frauen des VfB Stuttgart: Mandy Islacker hat am Neckar unterschrieben.

Wie die Schwaben am Mittwoch melden, kommt mit Islacker ein "Aushängeschild des deutschen Frauenfußballs" zum VfB, der aktuell noch in der Oberliga Baden-Württemberg beheimatet ist, jedoch nach oben strebt.

Die zweimalige Bundesliga-Torschützenkönigin (2015/2016 mit 17 Toren und 2016/2017 mit 19 Toren) und 25-malige Nationalspielerin wechselt vom neu gegründeten Kreisligisten Viktoria Köln nach Süden. Zuvor hatte Islacker unter anderem für den 1. FC Köln, den 1. FFC Frankfurt und den FC Bayern München gespielt.

Die gebürtige Essenerin, inzwischen 35 Jahre alt, startete ihre Profi-Karriere 2004 in Duisburg, wurde 2016 Olympiasiegerin und gewann in der Saison 2014/15 mit Frankfurt den Titel in der Women's Champions League. Dabei traf Islacker im Finale in der Nachspielzeit gegen Paris Saint-Germain zum 2:1.

Unter Glass beim Effzeh

"Ich habe mit Mandy fast drei Jahre lang in Köln zusammengearbeitet. Mandy ist eine der professionellsten Spielerinnen, mit denen ich arbeiten durfte", wird Sascha Glass, VfB-Sportdirektor Mädchen- und Frauenfußball, in der Pressemitteilung des VfB zitiert. Die neue Stürmerin mit der Erfahrung von 282 Bundesliga-Spielen (146 Tore) sei "in jeglicher Hinsicht ein Vorbild". Glass war zu Islackers Zeit beim 1. FC Köln Trainer der Rheinländer.

"Das Projekt VfB Stuttgart hat mich überzeugt", sagte die Stürmerin und berichtete von sehr guten Gesprächen mit Glass und VfB-Trainer und Ex-Profi Heiko Gerber. Bei ihrem neuen Verein, der die Oberliga-Tabelle anführt und den Aufstieg in die Regionalliga anstrebt, unterschrieb Islacker einen bis zum 30. Juni 2024 laufenden Vertrag und wird die Rückennummer 7 tragen.