Olympiasieger Zverev sagt Teilnahme am Davis Cup ab

Nach seinem Sieg bei Olympia hat Alexander Zverev die Teilnahme am Davis Cup erneut abgesagt.

Der deutsche Tennisprofi Alexander Zverev hat knapp zwei Wochen nach seinem Triumph bei Olympia bestätigt, erneut nicht am "Davis Cup" teilnehmen zu wollen. In der Zeit vom 25. November bis 5. Dezember wird der Weltranglistenfünfte also nicht im Kader der deutschen Mannschaft stehen. Bereits beim Masters-Turnier in Toronto war Zverev nach seiner Zeit in Tokio nicht angetreten.

Der Hamburger ist seit der Änderung des Davis-Cup-Modus im Jahr 2019 dem Turnier gegenüber kritisch gestimmt und wird dort auch in diesem Jahr nicht für Deutschland antreten. Bereits im April hatte der 24-Jährige betont, dass sich seine Meinung nicht geändert habe.

2019 hatte sich eine Investmentfirma um Fußballprofi Gerard Pique die Rechte am Mannschaftswettbewerb gesichert. Seitdem wird der Davis Cup nicht mehr über die Saison verteilt an Wochenenden mit Heim- und Auswärtsspielen in den jeweiligen Ländern ausgespielt, sondern am Ende der Saison in knapp eineinhalb Wochen.