Olympiasieger Rauhe zieht die Pokallose

Nachdem die 32 Teilnehmer der 2. Hauptrunde im DFB-Pokal feststehen, kann am Sonntag ausgelost werden. Und auch wer die Kugeln ziehen wird, ist nun klar.

Wie der DFB mitteilte, wird Ronald Rauhe, zweimaliger Goldmedaillengewinner bei Olympischen Spielen im Kanu, bei der Ziehung am Sonntag ab 18.30 Uhr (LIVE! bei kicker und in der ARD-Sportschau) die Paarungen der 2. Runde zusammenstellen.

Der inzwischen 39 Jahre alte Rauhe gewann zuletzt bei Olympia in Tokio im K4 sein zweites Gold, zuvor hatte er bereits 2004 im K2 triumphiert. In Tokio durfte Rauhe bei der Abschlussfeier zudem die deutsche Fahne tragen. An Rauhes Seite wird die frühere Nationalspielerin Celia Sasic als Ziehungsleiterin fungieren.

Die Auslosung hatte verlegt werden müssen, weil zunächst die letzte Partie der 1. Hauptrunde zwischen dem Bremer SV und dem FC Bayern ausgetragen werden musste. Die Begegnung war aufgrund einer Quarantänemaßnahme fürs Bremer Team in Folge positiver COVID-19-Tests verlegt worden. Am Mittwochabend setzten sich die Münchner deutlich mit 12:0 in Bremen durch. Da auch die Wertung der Partie Münster gegen Wolfsburg am Donnerstag bestätigt wurde, stehen die 32 Teams der 2. Runde nun fest. Ausgetragen werden die Partien am 26. und 27. Oktober statt.