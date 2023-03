Olympiasieger Pidcock gewinnt Schotterrennen Strade Bianche

Alleskönner Thomas Pidcock holt sich den Sieg beim Schotterrennen Strade Bianche. Der Brite, Olympiasieger auf dem Mountainbike und Ex-Weltmeister im Cross, brilliert auf jedem Terrain.

Alpe-d'Huez-Sieger Thomas Pidcock hat erstmals das

schwere Schotterrennen Strade Bianche gewonnen. Der britische

Mountainbike-Olympiasieger holte sich am Samstag nach 184 Kilometern

im Alleingang den Sieg auf der Piazza del Campo in Siena vor dem

Franzosen Valentin Madouas und dem Belgier Tiesj Benoot. Das deutsche

Bora-hansgrohe-Team mit Lennard Kämna spielte bei der Entscheidung

keine Rolle.

Pidcock hatte sich gut 50 Kilometer vor dem Ziel abgesetzt und auf

den weißen Schotterpisten durch die Toskana nicht mehr einholen

lassen. Der Schlussanstieg nach Siena mit Steigungen von bis zu 16

Prozent wurde so zu einer Triumphfahrt. Der 23-Jährige gehört zu den

Alleskönnern im Peloton. Neben seinem Olympia-Triumph 2021 auf dem

Mountainbike hatte Pidcock auch im vergangenen Jahr die Cross-WM

gewonnen. Dazu gewann er bei der Tour de France die Bergankunft im

legendären Skiort Alpe d'Huez.

Pogacar konzentriert sich auf Paris-Nizza

Vorjahressieger Tadej Pogacar hatte auf einen Start verzichtet,

stattdessen geht der zweimalige Tour-de-France-Champion am Sonntag

erstmals bei der Traditionsrundfahrt Paris-Nizza an den Start, wo er

auf seinen großen Rivalen Jonas Vingegaard trifft. Auch Wout van

Aert, der Sieger von 2020, fehlte dieses Mal bei der Strade Bianche.

Pferd sorgt im Frauen-Rennen für Aufregung

Spektakulär war es bereits im Frauenrennen zuvor zugegangen. Dabei

hatte ein auf der Strecke galoppierendes Pferd für Hektik gesorgt.

Das Tier war offenbar ausgebrochen und lief 15 Kilometer vor dem Ziel

des Radrennens zwischen Spitzenreiterin Kristen Faulkner und

Verfolgerin Demi Vollering auf der Strecke. Vollering wurde ein wenig

ausgebremst, hielt wie die Motorräder Abstand zu dem verängstigten

Tier.

Nach wenigen Hundert Metern stürzte das Pferd dann in einer

Linkskurve und gelangte nicht wieder auf die Strecke. In Siena setzte

sich Vollering im Sprint vor ihrer Teamkollegin Lotte Kopecky. Die

deutsche Straßenradmeisterin Liane Lippert fuhr in einem guten Rennen

auf Platz acht.

Klassement Strade Bianche (184 km)

1. Thomas Pidcock (Großbritannien) - Ineos Grenadiers 4:31:41 Std.; 2. Valentin Madouas (Frankreich) - Groupama-FDJ + 20 Sek.; 3. Tiesj Benoot (Belgien) - Jumbo-Visma + 22; 4. Rui Alberto Faria da Costa (Portugal) - Intermarché-Circus-Wanty + 23; 5. Attila Valter (Ungarn) - Jumbo-Visma; 6. Matej Mohoric (Slowenien) - Bahrain Victorious + 34; 7. Pello Bilbao (Spanien) - Bahrain Victorious + 1:04 Min.; 8. Romain Gregoire (Frankreich) - Groupama-FDJ + 1:18; 9. Davide Formolo (Italien) - UAE Team Emirates + 1:23; 10. Andreas Lorentz Kron (Dänemark) - Lotto Dstny + 1:35; ... 28. Lennard Kämna (Fischerhude) - Bora-hansgrohe + 1:58; 71. Juri Hollmann (Hürth) - Movistar Team + 9:13; 73. Michel Hessmann (Unna) - Jumbo-Visma + 9:26; Felix Engelhardt (Kempten) - Team Jayco AlUla ausgeschieden; Georg Zimmermann (Neusäß) - Intermarché-Circus-Wanty ausgeschieden; Johannes Adamietz (Ulm) - Lotto Dstny ausgeschieden; Marco Brenner

(Ansbach) - Team DSM ausgeschieden