Olympiasieger für Olympiasieger, Nachverpflichtung und Nachwuchs: Der Kader des THW Kiel für die Saison 2023/24

73 Tage nach dem Gewinn der 23. deutschen Meisterschaft will der THW Kiel die neue Handball-Saison beim Supercup gegen Pokalsieger Rhein-Neckar Löwen mit dem nächsten Triumph eröffnen und damit im bevorstehenden Bundesliga-Titelkampf ein klares Zeichen an die Konkurrenz senden. Nach den Abgängen der beiden Weltstars Niklas Landin und Sander Sagosen wird die Partie zu einer ersten Standortbestimmung für die Kieler, die zudem verletzungsbedingt aktuell auf Sven Ehrig (Kreuzband), Hendrik Pekeler (Fersen-Operation), Steffen Weinhold (Schulter-Operation), Torhüter Vincent Gérard und Eduardo Gurbindo (beide muskuläre Verletzungen) verzichten müssen. Der Kader des THW Kiel für die Handball-Saison 2023/24 bietet trotz der namhaften Abgänge aber einiges an Qualität, wie der Blick auf die Personalplanungen zeigt.

Der Deutsche Handball-Rekordmeister THW Kiel steht nach dem erneuten Titelgewinn mit Blick auf den Kader der kommenden Saison 2023/24 vor großen Herausforderungen: Mit Sander Sagosen (Kolstad IL), Welthandballer Niklas Landin (Aalborg), Miha Zarabec (Plock) wurden - neben dem nach der Aushilfe zum Bergischen HC zurückkehrenden Yannick Fraatz - beim letzten Heimspiel große Namen verabschiedet. Hinzu kommen Verletzungssorgen im rechten Rückraum, wo mit der Nachverpflichtung von Eduardo Gurbindo eine Nachverpflichtung nötig wurde. Der Spanier ist der dritte Neuzugänge für die kommende Saison beim THW Kiel - zudem erhalten vier Akteure aus dem eigenen Nachwuchs ihre Chance im erweiterten Aufgebot.

Abseits des Kaders für die Saison 2023/24 kann sich der THW Kiel auf das Trainerduo verlassen - und das nicht nur in der kommenden Spielzeit: Filip Jicha und Christian Sprenger haben sich bis mindestens 2026 an den Klub gebunden. "Ich trage den THW Kiel im Herzen, und es macht mir unglaublichen Spaß, diesen außergewöhnlichen Verein mit meiner Arbeit mitgestalten zu dürfen. Ich brenne dafür, unseren eingeschlagenen Weg fortzusetzen und den THW Kiel für die kommenden Jahre zu wappnen", so Jicha.

THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi erklärte bereits vor der erneuten Handball-Meisterschaft der Kieler: "Christian und Filip ergänzen sich hervorragend, auch wenn ´Sprengis´ harte Arbeit oft im Verborgenen geschieht. Christian Sprenger ist nicht nur für die Profi-Mannschaft, sondern auch als Bindeglied zu unseren Nachwuchsmannschaften ein wichtiger Baustein für den Erfolg."

Ein Welthandballer wird den Verein hingegen nach drei Jahren im Sommer bereits wieder verlassen: Sander Sagosen, der 2020 von Paris Saint Germain nach Norddeutschland gekommen war, ist nach dem Auslaufen seines Vertrags am 30. Juni 2023 nach Norwegen zurückgekehrt und hat sich dem Projekt in seinem Heimatclub Kolstad angeschlossen.

"Das war eine schwere Entscheidung für mich. Ich liebe alles hier. Die Arena, die Fans, das Leben hier. Und dieses Leben hier ist verrückt, aber als ich in Kolstad gespielt habe, saßen auf der Tribüne meine Familie, meine Eltern, meine Kumpels, mein früherer Nachbar. Das sind so viele Leute die du kennst. Ich muss sagen, dass es etwas anderes ist, zuhause zu spielen, auch wenn ich es liebe, in Kiel zu spielen", erklärte er in "Auf der Platte - der THW-Kiel Podcast".

Abgang von Niklas Landin

Spätestens mit der Personalie Niklas Landin wurde klar, dass auch die Vertragslaufzeiten des THW Kiel auch mit ein wenig Vorsicht zu genießen sind. Der Welthandballer hatte vor einem Jahr seinen Vertrag offiziell bis 2025 verlängert. "Das ist ein starkes Signal. Es zeigt, wie überzeugt Niklas von unserem Plan ist, hier auch in Zukunft erfolgreich sein zu können", hatte Geschäftsführer Viktor Szilagyi damals erkärt und auch Landin betonte damals: "Mit dem THW Kiel zu verlängern, war für mich alternativlos. Ich fühle mich wohl in Kiel, meine Familie fühlt sich wohl."

Dann stellte sich heraus, dass es eine Option im Vertrag gab: Niklas Landin machte nach Angaben des THW Kiel "von einer Klausel in seinem Vertrag Gebrauch, die ihm aus familiären Gründen einen Wechsel in die Heimat ermöglicht." Weiter heißt es: "Die Ausstiegsklausel beinhaltet eine festgelegte Ablösesumme, über deren Höhe Stillschweigen vereinbart worden ist." Vielleicht spielte dabei auch eine Rolle, dass Spitzensportler und andere Fachkräfte bei ihrer Rückkehr nach Dänemark nach zehn oder mehr Jahren im Ausland steuerliche Vorteile erhalten.

"Die Familie ist das wichtigste im Leben. Wir hatten in der letzten Zeit wachsende Schwierigkeiten, dem gerecht zu werden - auch wegen der vielen, langen Auswärtsreisen und den Corona-Beschränkungen, die es unseren Verwandten unmöglich machten, zu helfen. Deswegen haben wir in den vergangenen Monaten intensiv diskutiert, wie wir dichter an die Verwandtschaft heranrücken und insgesamt mehr Zeit füreinander haben können", betonte Niklas Landin allerdings, dass die familiäre Situation den Ausschlag gegeben hat.

Die Nachfolge von Landin wird Olympiasieger Vincent Gerard antreten. Der 35 Jahre alte französische Nationalspieler wechselt von Saint-Raphaël Var Handball zu den Zebras und hat in seinem Einjahresvertrag auch eine Option zur Verlängerung. Für den scheidenden Olympiasieger Niklas Landin, der mit Dänemark 2016 Gold holte, kommt somit mit Vincent Gerard sein Nachfolger bei Olympia-Gold und als Torhüter im All-Star Team der Olympischen Spiele 2021.

Im kommenden Sommer läuft auch der Kontrakt von Tomas Mrkva aus. "Wir waren auf der Suche nach einem erfahrenen Torhüter, der mit Drucksituationen umgehen kann und mit Tomas ein starkes Duo bilden wird. Vincent passt komplett in dieses Anforderungsprofil", so THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi. Ins Spiel gebracht wird immer wieder der Spanier Gonzalo Perez de Vargas vom FC Barcelona.

Kontinuität - aber auch weitere Abschiede

Auch der Kontrakt von Landins Bruder Magnus lief im Sommer 2023 aus, der Flügelspieler hat sich allerdings bis 2025 an die Zebras gebunden und wird mindestens noch eine weitere Spielzeit ein Außenduo mit Rune Dahmke bilden. "Kiel ist toll, die THW-Fans sind unglaublich, und wir haben eine großartige Mannschaft, die sich für die Gegenwart und auch für die Zukunft große Ziele gesetzt hat", betonte Magnus Landin bei seiner Vertragsverlängerung im September.

Kontinuität heißt es auch auf Rechtsaußen, denn Niclas Ekberg und Sven Ehrig besitzen beide Verträge bis 2024 - für den Zeitpunkt steht der Wechsel von Lukas Zerbe bereits fest. Den Klub verlassen wird in diesem Sommer Yannick Fraatz, den der THW aufgrund der Verletzung von Ehrig vom Bergischen HC ausgeliehen hat. "Eine Ausleihe zum THW Kiel bei gleichzeitiger Verlängerung des Vertrags - damit schaffen wir eine Situation, die für alle Beteiligten Vorteile bietet", so BHC-Geschäftsführer Jörg Föste zur Ausleihe. "Yannick sammelt Erfahrung auch auf internationaler Ebene und wird gestärkt zum Bergischen HC zurückkehren." Dies geschieht nun wie geplant.

Die ehemaligen deutschen Nationalspieler Patrick Wiencek und Steffen Weinhold haben unterdessen ihre auslaufende Verträge in Kiel verlängert. Weinhold sagte für mindestens eine weitere Saison zu, Wiencek gar für zwei Jahre. "Steffen ist ein echter Kieler, der der Mannschaft ungemein mit seinen Qualitäten hilft. Und das nicht nur mit seiner herausragenden Einstellung und seinem Einsatzwillen auf dem Platz, sondern mit seiner Ruhe und Erfahrung auch als Mensch", lobte Chefcoach Filip Jicha und ergänzt mit Blick auf Wiencek: "Patrick gibt von der ersten bis zur letzten Sekunde - egal, ob müde, angeschlagen oder körperlich am Ende - immer alles für den THW Kiel."

Abschied nehmen heißt es beim THW Kiel zudem von Miha Zarabec. Der Slowene zieht nach sechs Jahren an der Ostsee weiter und spielt künftig in Polen für Orlen Wisla Plock. In die Fußstapfen treten soll der Färinger Elias Ellefsen a Skipagøtu. "Elias gehört zu den größten Talenten Europas auf der Rückraum Mitte. Er hat ein großes Spielverständnis und ist kreativ. Wir freuen uns auf ihn und sind froh, dass unser Gesamtpaket überzeugt hat", sagt Geschäftsführer Viktor Szilagyi über den Neuzugang von IK Sävehof.

Eine Nachverpflichtung und vier Talente

Die Personalplanungen scheinen mit drei Neuzugängen und den vier Abgängen abgeschlossen. Zumindest sind weitere Abgänge nicht zu erwarten, zuletzt verlängerte mit Harald Reinkind stattdessen ein Akteur bereits vorzeitig seinen Vertrag bis 2027 und auch einige andere Spieler sind über die Saison 2023/24 hinaus an den THW gebunden.

Auch bei den Youngstern schaffte man Klarheit, der Rekordmeister wird insgesamt vier Spieler aus dem eigenen Nachwuchs-Leistungsbereich in den erweiterten Kader aufnehmen. "Unser ursprünglicher Plan war, in etwa zwei Jahren so weit zu sein, die Plätze 17 bis 21 im Kader mit hoffnungsvollen Talenten besetzen zu können", sagt THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi und fügt hinzu. "Jetzt sind wir bereits im zweiten Jahr in Folge dazu in der Lage. Das zeigt, wie exzellent die Mannschaft um unseren Nachwuchskoordinator Klaus-Dieter Petersen mit den jungen Spielern arbeitet."

In ihre zweite Saison werden die Rückraumspieler Luca Schwormstede (21 Jahre), Henri Pabst (19 Jahre) und Ben Connar Battermann (19 Jahre) gehen. Hinzu stößt mit Torhüter Magnus Bierfreund ein weiteres Talent des 2004er-Jahrgangs, der sich in der A-Jugend-Bundesliga für den nächsten Schritt in seiner Entwicklung empfohlen hat. Damit steht aber auch der Abschied von Philip Saggau (TSV Altenholz) fest. Perspektivisch soll auch Rechtsaußen Jarnes Faust (19 Jahre) nach der vollständigen Genesung (Kreuzbandriss) am Trainingsbetrieb der Zebras teilnehmen.

» weitere Informationen zu den Nachwuchsakteuren im THW-Kader

Anfang August reagierte der THW auf die personellen Probleme im rechten Rückraum mit der Nachverpflichtung von Eduardo Gurbindo. Einen Abgang im rechten Rückraum gab es zwar nicht - dafür mit Steffen Weinhold, der im Mai an der Schulter operiert wurde, sowie Henri Pabst, der sich bei einem Vorbereitungsspiel auf die U19-Weltmeisterschaft vor zwei Wochen schwer verletzte und mehrere Monate ausfällt, zwei Ausfälle.

Für die nächste Saison steht unterdessen für die Position im rechten Rückraum bereits der Neuzugang von Emil Madsen fest, der Däne erhielt für einen vorzeitigen Wechsel aber keine Freigabe von GOG und muss derzeit in der Vorbereitung des dänischen Double-Siegers aufgrund einer Verletzung ebenfalls pausieren.

"Unser Ziel war es, bis zum Trainingslager-Start Vollzug auf der Linkshänder-Position im Rückraum melden zu können. Das ist uns gelungen", so THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi. "Er entspricht genau dem, was wir gesucht haben. Ich bin überzeugt davon, dass wir Eduardo dank seiner Erfahrung schnell in unsere Mannschaft integrieren werden und er uns auf und neben dem Feld weiterbringen wird."

Veränderungen Kader THW Kiel

Zugänge im Sommer 2023:

• Elias Ellefsen á Skipagøtu (IK Sävehof/SWE)

• Vincent Gerard (St. Raphael Var HB)

• Magnus Bierfreund (eigene Jugend)

• Eduardo Gurbindo (Dinamo Bukarest/ROU)



Abgänge im Sommer 2023:

• Sander Sagosen (Kolstad IL/NOR)

• Niklas Landin (Aalborg Håndbold/DEN)

• Yannick Fraatz (Bergischer HC, zurück nach Leihe)

• Miha Zarabec (Orlen Wisla Plock/POL)

• Philip Saggau (TSV Altenholz)

Der Kader des THW Kiel 2023/24

Nr. Name Position Geburtstag Vertrag 12 Magnus Bierfreund TH 17.01.2004 2023 - 2024 16 Tomás Mrkva TH 20.01.1989 2022 - 2024 57 Vincent Gerard TH 16.12.1986 2023 - 2024 7 Magnus Landin Jacobsen LA 20.08.1995 2018 - 2025 23 Rune Dahmke LA 10.04.1993 2012 - 2024 18 Niclas Ekberg RA 23.12.1988 2012 - 2024 21 Eric Johansson RL 28.06.2000 2022 - 2028 31 Luca Alexander Schwormstede RL 11.04.2002 2022 - 2024 49 Karl Wallinius RL 14.01.1999 2022 - 2027 53 Mykola Bilyk RM 28.11.1996 2016 - 2024 71 Elias Ellefsen á Skipagøtu RM 19.05.2002 2023 - 2027 6 Harald Reinkind RR 17.08.1992 2018 - 2027 13 Steffen Weinhold RR 19.07.1986 2014 - 2024 19 Henri Pabst RR 09.02.2004 2022 - 2024 28 Eduardo Gurbindo Martínez RR 08.11.1987 2023 - 2024 11 Petter Øverby KM 26.03.1992 2022 - 2024 17 Patrick Wiencek KM 22.03.1989 2012 - 2025 61 Hendrik Pekeler KM 02.07.1991 2018 - 2025 3 Sven Ehrig RA/RR 26.06.2000 2019 - 2024 4 Domagoj Duvnjak RL/RM 01.06.1988 2014 - 2024 8 Ben Connar Battermann RL/RM 28.03.2004 2022 - 2024 Filip Jicha Trainer 19.04.1982 2018 - 2026

