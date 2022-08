Olympiasieger Carapaz wechselt zu EF Education-EasyPost

Straßenrad-Olympiasieger Richard Carapaz fährt ab der kommenden Saison für das Team EF Education-EasyPost.

Wenige Stunden vor Beginn der 77. Spanien-Rundfahrt gab das US-Team am Freitag die Verpflichtung des 29 Jahre alten Ecuadorianers bekannt. Carapaz stand seit der Saison 2020 beim britschen Ineos-Grenadiers-Rennstall unter Vertrag und gewann in dieser Zeit unter anderem Olympia-Gold im Straßenrennen 2021 in Tokio und beendete kurz zuvor die Tour de France als Gesamtdritter. Im Jahr 2019 gewann der Kletterspezialist als erster Fahrer seines Landes den Giro d'Italia.

"Es gibt noch Dinge, die ich nicht erreicht habe. Ich würde gerne versuchen, eine weitere Grand Tour zu gewinnen. Ein Lebensziel war es schon immer, die Tour de France zu gewinnen. Dafür werde ich kämpfen", sagte Carapaz, der bei seinem neuen Team auch auf die beiden Deutschen Jonas Rutsch und Georg Steinhauser trifft. Bei der am heutigen Freitag im niederländischen Utrecht beginnenden Vuelta gilt Carapaz als einer der Anwärter auf den Gesamtsieg.