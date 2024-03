Olympiaqualifikation kompakt: Gastgeber souverän, Krimi für Slowenien

Die Olympiaqualifikation im Handball der Männer ist gestartet, Überraschungen blieben aus, doch vor allem Slowenien musste bis kurz vor Ende um den Sieg bangen. Auch Norwegen hatte viel Mühe im Duell mit Portugal. Souverän sind hingegen die drei Gastgeber Spanien, Ungarn und Deutschland gestartet. Kroatien konnte einen Fehlstart korrigieren und Österreich die Grenzen aufzeigen.

Deutschland ist mit einem Sieg in die Olympia-Qualifikation gestartet. Am Donnerstagabend feierte das Team von Alfred Gislason ein 41:29 (16:13) gegen Algerien. Der junge Linkshänder Renars Uscins avancierte in seinem Hannoveraner Wohnzimmer zum Top-Torschützen.

Spanien feierte zum Start der Olympiaqualifikation einen gelungenen Start. Gegen den Bahrain kam das Team von Jordi Ribera zum erwarteten 39:27 (18:11). Player of the match wurde Toptorjäger Daniel Fernandez vom TVB Stuttgart.

Norwegen feierte einen erfolgreichen Start in die Qualifikation zu den Olympischen Spielen. Gegen Portugal revanchierten sich die Skandinavier für die jüngste Niederlage bei der Handball-EM, feierten am Ende ein hart erkämpftes 32:29 (18:13). Vor allem Torhüter Torbjörn Bergerud sowie Sander Sagosen und Simen Lyse ragten beim WM-Sechsten heraus. Für Portugal konnten die beiden Costa-Brüder und Kreisläufer Luis Frade die Hoffnungen am Leben halten.

Kroatien hat bei der Premiere von Nationaltrainer Dagur Sigurdsson einen Sieg feiern können. Gegen Österreich stand zum Auftakt in die Olympia-Qualifikation ein 35:29-Erfolg zu Buche. Deutschlands nächster Gegner startete mit Schwierigkeiten in die Partie, kämpfte sich aber nach einem 1:5 ins Spiel und hielt zur Pause ein 16:16-Remis. Direkt nach dem Seitenwechsel stellte man dann mit einem 4:0-Lauf die Weichen zum Sieg.

Klemen Ferlin und Domen Novak sollten am Ende Slowenien jubeln lassen. Während der Keeper vom HC Erlangen hinten rettete, konnte der Rechtaußen der HSG Wetzlar den entscheidenden Treffer zum 27:26-Endstand setzen. Überragender Spieler der Europäer war Spielmacher Blaz Janc, Brasilien hatte nach einem zwischenzeitlichen 6:0-Lauf alle Trümpfe in der Hand, ging aber mit leeren Händen aus der Partie.

Ungarn ist erfolgreich in die Olympiaqualifikation gestartet. Vor heimischer Kulisse taten sich die Magyaren nur rund 20 Minuten schwer, mit einem 8:1-Lauf vor der Pause erspielte man sich letztlich ein souveränes 33:24 (17:10). Auch aufgrund seiner Anspiele wurde Richard Bodo zum Player of the match ausgezeichnet, Toptorjäger war Spielmacher Mate Lekai.

Der nächste Spieltag

Bereits am Freitag geht es in Granollers weiter, Brasilien trifft auf Bahrain und Slowenien hat das Spitzenduell mit Spanien zu absolvieren. Am Samstag stehen sich mit Deutschland und Kroatien sowie mit Norwegen und Ungarn ebenfalls die Sieger des ersten Spieltags in Hannover und Tatabanya gegenüber. Österreich will gegen Algerien seine Chance wahren, ebenso Portugal im Duell mit Tunesien. Unter Umständen könnten auch Dreiervergleiche über das Ticket nach Paris entscheiden.