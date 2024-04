Olympiakos schreibt Geschichte - Ligaplan kommt komplett durcheinander

Der griechische Rekordmeister Olympiakos erreicht erstmals in seiner langjährigen Geschichte das Halbfinale eines europäischen Wettbewerbs. Durch die beiden Duelle gegen Aston Villa müssen mindestens zwei Ligapartien der Hafenstädter verschoben werden.

Nur wenige Minuten nachdem Schiedsrichter Tobias Stieler in Istanbul beim Duell Fenerbahce gegen Olympiakos (2:3 i.E.) pfiff, brachen in Piräus alle Dämme. Tausende Olympiakos-Fans feierten in der Hafenpromenade von Piräus das erstmalige Erreichen eines europäischen Halbfinals. Somit steht erstmals nach 1996 wieder ein griechisches Team in einer europäischen Vorschlussrunde. Damals scheiterte Panathinaikos in der Champions League gegen Ajax (1:0, 0:3).

Den vorläufigen Höhepunkt erreichten die Feierlichkeiten dann im Morgengrauen am Flughafen Athen, wo über 2000 Olympiakos-Fans das Team von Trainer José Luis Mendilibar empfingen. Der 63-jährige Baske, der unlängst vorzeitig für die kommende Saison verlängerte, versuchte sachlich zu bleiben: "Natürlich freuen wir uns riesig, doch bei allem Respekt vor Aston Villa, wir wollen diese Reise nun auch zu Ende führen." Mendilibar weiß, wovon er spricht, da er im vergangenen Jahr als Trainer des FC Sevilla den Europa-League-Titel holte.

Neue Ansetzungen in der Liga

Das Weiterkommen von Olympiakos bringt auch den Spielplan der heimischen Super League ordentlich durcheinander. Das auf den 1. Mai verlegte Spiel bei PAOK muss erneut verschoben werden. Auch der vorletzte Spieltag, der am 8. Mai zeitgleich für alle sechs Teams der Play-offs angesetzt ist, muss aufgrund der beiden Duelle gegen Aston Villa (2. und 9. Mai) womöglich komplett weichen. Ligachef Minas Lysandrou spricht aber von einem "erfreulichen Kopfzerbrechen". Die Super League will zeitnah die neuen Ansetzungen bekanntgeben.

Sicher ist nur, dass am Sonntag der 6. Spieltag (u.a. mit Olympiakos gegen PAOK) stattfinden wird und am kommenden Mittwoch der 7. Spieltag mit dem Athener Derby AEK gegen Panathinaikos, während Olympiakos zu Aris nach Thessaloniki muss.