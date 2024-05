Ursprünglich startete Piräus in dieser Spielzeit in der Europa League, musste sich dort allerdings West Ham und dem SC Freiburg geschlagen geben, weshalb es als Gruppendritter in die Conference League ging. Dort führte die Griechen der Weg über Ferencvaros Budapest (1:0, 1:0), eine dramatische Aufholjagd gegen Maccabi Tel Aviv (1:4, 6:1 n.V.), einen Viertelfinal-Krimi gegen Fenerbahce (3:2, 0:1 (3:2 i.E.)) und eine überzeugende Vorstellung gegen Aston Villa (4:2, 2:0) in das Finale.