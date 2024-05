2155190319

Olympiakos Piräus hatte an diesem Tage (Ende Mai 2024) die Chance, im eigenen Land als erster griechischer Verein einen Europapokal-Titel zu holen. Im Conference-League-Finale im Stadion des Rivalen AEK Athen stand der Mannschaft mit Florenz allerdings ein Gegner gegenüber, der ebenfalls mit Sehnsucht aufschlug. 2001 hatte es mit der Coppa Italia die letzte große Trophäe für den Traditionsverein gegeben, in der vergangenen Saison scheiterte die Viola im Finale an West Ham United (1:2). Getty Images