Olympiahalle München als Spielort für die Handball-EM 2024 bestätigt

Die Spielorte sind komplett: Die Olympiahalle München wird sechster Schauplatz der Handball-Europameisterschaft 2024. Das bestätigte das DHB-Präsidium am Mittwoch auch formal.

So wird es auch 2024 wohl aussehen: Die WM 2019 in der Olympiahalle München. imago/wolf-sportfoto

Da der im Bau befindliche SAP Garden in München frühestens im Frühjahr 2024 fertiggestellt sein wird, war ein Wechsel innerhalb der bayerischen Landeshauptstadt notwendig geworden. Nun wurde die Olympiahalle München als sechster Spielort für die EHF EURO 2024 (10. bis 28. Januar) bestätigt.

München wird vom 11. bis zum 16. Januar 2024 sportliche Heimat der Vorrundengruppen C und F sein. Für Gruppe C ist (Qualifikation vorausgesetzt) Island gesetzt; der als Dritter der EURO 2022 bereits qualifizierte Weltmeister Dänemark führt das Feld der Gruppe F an.

"München wird ein Epizentrum sein"

"München wird ein Epizentrum der EHF EURO 2024 sein", sagt Mark Schober, Vorstandsvorsitzender des Deutschen Handballbundes. "Wir erinnern uns gern an die Begeisterung bei der WM 2019, und mit den European Championships hat sich München gerade erst wieder einen Platz in den Herzen der Sportfans aus aller Welt gesichert."

Neben der Olympiahalle öffnen für die EHF EURO 2024 Deutschlands größte Arenen ihre Tore: die Berliner Mercedes-Benz-Arena (14.800), die Barclays-Arena (13.300) in Hamburg, die Kölner Lanxess-Arena (19.250), die SAP-Arena (13.200) in Mannheim sowie Düsseldorfs Merkur-Spiel-Arena mit einer mehr als 50.000 Zuschauer fassenden Multifunktionsarena fürs Eröffnungsspiel.