Olympiacos zum vierten Mal griechischer Meister

In Griechenland ist die Meisterschaft entschieden: Olympiacos hat am Ende die Play-Offs gewinnen können und sich damit den vierten Meisterstitel in der Vereinsgeschichte gesichert. Die Endspielserie gegen AEK entschied der Klub aus Piraeus mit 3:2 für sich.

Olympiacos feiert die vierte Meisterschaft. IMAGO/One Inch Productions