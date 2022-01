Olympia, WM und Titelkämpfe in München: Das bringt das Sportjahr 2022

Olympia im Winter, aber auch Fußball-WM im Winter: Das Sportjahr 2022 sieht anders aus als in früheren Jahren. Doch auch im Sommer stehen jede Menge - zum Teil verschobene - Großereignisse im Kalender.

Die große Welle an pandemiebedingten Absagen 2020 wirkt auch noch ins Sportjahr 2022 hinein. Nach der Verschiebung der Olympischen Spiele von Tokio um zwölf Monate mussten auch einige Top-Ereignisse um ein Jahr nach hinten rücken - und stehen nun bevor.

Eingerahmt wird ein an Höhepunkten reiches Jahr von den beiden größten Sportereignissen des Jahres: Von Winter-Olympia in China und der Fußball-WM in Katar, die wegen der großen Hitze im Sommer auf November und Dezember verschoben wurde. Die wichtigsten Sportevents 2022 in der Übersicht.

Olympische Winterspiele in Peking (4. bis 20. Februar)

Olympisch: Big Air Shougang in Peking, China. imago images/VCG

Die Athleten erwarten in China strikte Maßnahmen, weil die Gastgeber eine Null-COVID-Strategie verfolgen und möglichst jeden Fall verhindern wollen. Ungeimpfte Sportler müssten im Riesenreich vorab drei Wochen in Quarantäne. Sportlich gilt es für das deutsche Team, die starke Pyeongchang-Bilanz von 2018 mit 14 Olympiasiegen und 31 Medaillen zu bestätigen. Es gibt etwas mehr Entscheidungen als vor vier Jahren, was hauptsächlich an neuen Mixed-Wettbewerben liegt.

Fußball-WM in Katar (21. November bis 18. Dezember)

Menschenrechtsdiskussion und Boykottdrohungen: Rund um die Winter-WM spielt der sportliche Aspekt bislang eine eher nebensächliche Rolle. Amnesty International kritisierte jüngst weiterhin weit verbreitete Verstöße gegen die Rechte von Arbeitsmigranten. Wegen der klimatischen Situation wurde das Turnier aus den Sommermonaten in die Vorweihnachtszeit verschoben. Deutschland, Titelverteidiger Frankreich und Rekordsieger Brasilien sind sicher dabei. Europameister Italien und Ex-Europameister Portugal müssen in die Play-offs im März.

Tour de France (1. bis 24. Juli)

Der Startschuss in Kopenhagen, der Höhepunkt bei der Bergankunft in Alpe d'Huez und das große Finale in Paris: Die Tour bietet auch 2022 wieder ein hoch interessantes Profil. Im Gegensatz zu anderen Sportevents ist das größte Radrennen der Welt zwar nie coronabedingt ausgefallen. Der Kopenhagen-Plan war aber für 2021 vorgesehen und wurde dann verschoben, weil bei der verlegten Fußball-EM im gleichen Zeitraum Spiele in Dänemarks Hauptstadt ausgetragen wurden.

Leichtathletik-WM in Eugene (15. bis 24. Juli)

Deutschlands Sportlerin des Jahres Malaika Mihambo. Pressefoto Bauman/Hansi Britsch

Erstmals seit über 20 Jahren wird die Leichtathletik-WM wieder in Nordamerika ausgetragen. Eugene erhielt den Zuschlag ohne Gegenkandidat. Das deutsche Team hat zwei WM-Titel zu verteidigen und würde die Bilanz von 2019 (sechs Medaillen) gerne noch verbessern. Damals in Doha hatten Zehnkämpfer Niklas Kaul und Weitspringerin Malaika Mihambo Gold geholt.

Frauenfußball-EM in England (6. bis 31. Juli)

In dem eigentlich für 2021 angesetzten Turnier im "Mutterland des Fußballs" sind die deutschen Frauen direkt gefordert. Das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg hat eine schwere Gruppe mit Spanien, Dänemark und Finnland erwischt. Die Organisatoren erwarten volle Stadien, gespielt wird unter anderem im Wembley-Stadion in London und im Old Trafford in Manchester. Titelverteidiger ist die Niederlande.

European Championships in München (11. bis 21. August)

Die zweite Ausgabe der European Championships (nach Glasgow und Berlin 2018) wird in München ausgetragen, vertreten sind unter anderem die Sportarten Leichtathletik (Olympiastadion), Tischtennis (Audi Dome), Turnen (Olympiahalle) und Beachvolleyball. Nicht Teil des Programms sind diesmal die Schwimmer, die 2022 ihre WM im japanischen Fukuoka bestreiten.

Formel-1-Saison (20. März bis 20. November)

Für die Formel 1 steht eine Rekordsaison mit 23 Rennen auf dem Plan. Zwischen dem Auftakt in Bahrain und dem Finale in Abu Dhabi liegen 21 weitere Rennen, die unter anderem in Saudi-Arabien, Russland, Mexiko und zweimal in den USA (Miami und Austin) ausgetragen werden. Ein Grand Prix in Deutschland fehlt erneut auf der Welttournee.

Basketball-EM in vier Ländern (1. bis 18. September)

Die Vorrunde in Köln, die Endrunde in Berlin: Für Deutschlands Basketballer um die NBA-Profis Dennis Schröder und Maxi Kleber steht ein Turnier vor heimischen Fans an. In der Vorrundengruppe hat das Team von Bundestrainer Gordon Herbert aber schwere Lose gezogen: der Olympia-Zweite Frankreich wartet genauso wie Titelverteidiger Slowenien und Topteam Litauen.

Wichtige Sporttermine 2022 im Überblick

JANUAR

01./04./06. Skispringen: Vierschanzentournee, 2./3./4. Springen in Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck und Bischofshofen

01.-03. Darts: WM in London

06.-09. Biathlon: Weltcup in Oberhof

10.-16. Eiskunstlauf: EM in Tallinn

12.-16. Hallenhockey: EM Damen und Herren in Hamburg

12.-16. Biathlon: Weltcup in Ruhpolding

13.-30. Handball: EM Männer in Ungarn und der Slowakei

17. Fußball: Weltfußballer-Wahl in Zürich

17.-30. Tennis: Australian Open

28.-30. Ski nordisch: Skisprung-Weltcup in Willingen

29.-30. Radsport: Cross-WM in Fayetteville Arkansas/USA

29.-30. Ski alpin: Weltcup Abfahrt und Super G Damen in Garmisch-Partenkirchen

FEBRUAR

02.-06. Hallenhockey: WM Damen und Herren in Lüttich

4.-20. Olympische Winterspiele in Peking

13. American Football: Super Bowl in Los Angeles/USA

14.-24. Frauenfußball: EM-Vorbereitungsturnier der DFB-Auswahl in England

15.-16. Fußball: Beginn Hinspiele Champions League Achtelfinale

18.-20. Basketball: NBA All-Star-Weekend

19.-20. Basketball: BBL-Pokal Top Four

20.-26. Radsport: UAE-Tour

24. Darts: Premier-League in Berlin

26.-27. Ski alpin: Weltcup Slalom Herren in Garmisch-Partenkirchen

Die DFB-Zentrale in Frankfurt - ein neuer Präsident wird gewählt. imago images/osnapix

MÄRZ

1. Eishockey: Finale Champions Hockey League

04.-13. Winter-Paralympics in Peking

4.-5. Fußball: IFAB-Generalversammlung in Zürich

6.-10. Pferdesport: Weltcup-Finale Dressur und Springen in Leipzig

06. Motorrad: Beginn Moto-GP in Katar

06.-13. Radsport: Paris-Nizza

08.-09. Fußball: Beginn Rückspiele Champions League, Achtelfinale

11. Fußball: DFB-Bundestag mit Präsidentschaftswahl in Frankfurt/Main

11.-13. Ski nordisch: Skiflug-WM in Vikersund/Norwegen

17.-20. Biathlon: Weltcup Abschluss in Oslo/Norwegen

18. Fußball: Auslosung Champions League, Viertel/Achtelfinale

19. Radsport: Mailand-Sanremo

19.-20. Ski nordisch: Skiflug-Weltcup in Oberstdorf

19.-20. Ski alpin: Weltcup Abschluss in Courchevel/Frankreich

20. Formel 1: Großer Preis von Bahrain

21.-31. Fußball: FIFA-Abstellungsperiode mit Testspielen der Nationalmannschaft

21.-27. Radsport: Katalonien-Rundfahrt/Spanien

21.-27. Eiskunstlauf: WM in Montpellier

25.-27. Skispringen: Weltcup Abschluss in Planica/Slowenien

27. Eishockey: Ende Hauptrunde in der DEL

27. Formel 1: Großer Preis von Saudi-Arabien

28.-03. Ringen: EM in Budapest/Ungarn

29. Eishockey: Beginn Play-offs in der DEL

31. Fußball: FIFA-Kongress in Doha

*tbd Boxen: Frauen-WM in Istanbul

APRIL

1. Fußball: WM Auslosung Vorrunde

3. Rudern: Boatrace zwischen den Universitäten Oxford und Cambridge in London

05.-06. Fußball: Champions League Hinspiele Viertelfinale

07.-10. Golf: Masters in Augusta/USA

10. Basketball: Ende Regular Season der NBA

10. Formel 1: Großer Preis von Australien

12.-13. Fußball: Champions League Rückspiele Viertelfinale

16. Basketball: Beginn NBA-Play-offs

16.-2.05. Snooker: WM in Sheffield

17. Radsport: Paris-Roubaix

18.-24. Tennis: Porsche Grand Prix in Stuttgart

21.-24. Taekwondo: WM in Gojang/Südkorea

23.-24. Handball: DHB-Pokal Final Four in Hamburg

24. Radsport: Lüttich-Bastogne-Lüttich/Belgien

24. Formel 1: Großer Preis der Emilia-Romagna/Italien

25.-01.05. Tennis: BMW Open in München

26. Eishockey: Beginn der DEL-Finals

26.-27. Fußball: Champions League Hinspiele Halbfinale

29. Eishockey: Ende Hauptrunde in der NHL

tbd Gewichtheben: EM Männer und Frauen in Sofia

2019 wurde Jan Frodeno auf Hawaii Ironman-Weltmeister. Sein Nachfolger wird in St. George gesucht. imago images/Beautiful Sports

MAI

01. Radsport: Eschborn-Frankfurt

02. Eishockey: Beginn Stanley-Cup-Play-offs NHL

03.-04. Fußball: Champions League, Rückspiele Halbfinale

05. Eishockey: Spätester Termin für Spiel 5 DEL-Finals

06. Basketball: Beginn der BBL-Play-offs

7. Triathlon: Ironman-WM in St. George/Utah (ursprünglich Oktober 2021/Hawaii)

07.-29. Radsport: Giro d'Italia (ITA)

8. Formel 1: Großer Preis von Miami

11. Fußball: UEFA-Kongress in Wien

11.-15. Karate: EM in Gaziantep/Türkei

13.-29. Eishockey: Männer-WM in Finnland Helsinki/Tampere

13.-29. Schwimmen: WM in Fukuoka/Japan

14.-21. Tennis: WTA-Turnier in Köln

14. Fußball: Bundesliga 34. Spieltag

15. Fußball: 2. Bundesliga 34. Spieltag

15. Frauenfußball: Bundesliga 22. Spieltag

18. Fußball: Europa League, Finale in Sevilla/Spanien

19.-22. Taekwondo: EM in Manchester/England

19.-22. Golf: PGA Championship in Tulsa/USA

21. Fußball: DFB-Pokal, Finale in Berlin

22. Frauenfußball: Champions League Finale in Turin/Italien

22. Formel 1: Großer Preis von Spanien

22.-05.06 Tennis: French Open

26. Darts: Premier-League-Finale in Newcastle/England

27.-29. Rudern: Weltcup in Belgrad

28.-29. Frauenhandball: DHB-Pokal, Final Four in Stuttgart

28. Fußball: Champions League, Finale in St. Petersburg/Russland

28. Frauenfußball: DFB-Pokalfinale in Köln

29. Formel 1: Großer Preis von Monaco

29. Triathlon: Ironman 70.3 in Kraichgau

JUNI

02. Basketball: Beginn der NBA-Finals

2.-14. Fußball: vier Nations-League-Spiele der Nationalmannschaft

05. Triathlon: Ironman mit EM Frauen in Hamburg

06.-12. Tennis: MercedesCup in Stuttgart

09.-19. Handball: Bundesliga letzter Spieltag

10.-12. Pferdesport: DM Springen und Dressur in Balve

11.-19. Tennis: WTA-Turnier in Berlin

12.-19. Radsport: Tour de Suisse

12. Formel 1: Großer Preis von Aserbaidschan

13.-19. Tennis: Turnier in Halle

16.-19. Pferdesport: DM Vielseitigkeit in Luhmühlen

16.-19. Golf: US Open in Brookline/USA

16.-19. Darts: Team-WM in Frankfurt

17.-19. Rudern: Weltcup in Posen/Polen

18.-19. Handball: Champions League Final Four in Köln

18.-26. Segeln: Kieler Woche

18.-25. Tennis: Turnier in Bad Homburg

19. Basketball: Spätester Termin für Spiel 7 NBA-Finals

19. Formel 1: Großer Preis von Kanada

24. Radsport: Zeitfahr-DM in Marsberg/Sauerland

24.-3.07. Pferdesport: CHIO in Aachen

26. Radsport: Straßenrad-DM im Sauerland (Arnsberg-Winterberg)

26. Triathlon: Ironman mit EM Männer in Frankfurt/Main

27.-10.07. Tennis: Wimbledon

30. Eishockey: Spätester Termin für Spiel 7, Stanley Cup Finals, NHL

Wer gewinnt die Tour 2022? Getty Images

JULI

01.-24. Radsport: Tour de France

01.-17. Feldhockey: WM Damen in Spanien und den Niederlanden

03. Formel 1: Großer Preis von Großbritannien

03. Triathlon: Challenge in Roth

06.-31. Frauenfußball: Europameisterschaft in England

08.-09. Karate: World Games in Birmingham/USA

08.-10. Rudern: Weltcup in Luzern/Schweiz

09.-10. Triathlon: World Championship Series in Hamburg

10. Formel 1: Großer Preis von Österreich

14.-17. Golf: British Open in St. Andrews/Schottland

15.-17. Fußball: Auftakt 2. Bundesliga

15.-24. Leichtathletik: WM in Eugene/USA

16.-24. Tennis: Hamburg European Open

24. Formel 1: Großer Preis von Frankreich

29.-01.08. Fußball: DFB-Pokal 1. Runde

30. Fußball: Supercup

30.-05.08. Radsport: Polen-Rundfahrt

31. Formel 1: Großer Preis von Ungarn

31. Triathlon: Ironman 70.3 in Dresden

AUGUST

05.-07. Fußball: Auftakt 1. Bundesliga

05.- 15. Pferdesport: WM Dressur und Springen in Herning/Dänemark

11. Fußball: Uefa-Supercup in Helsinki/Finnland

11.-21. Leichtathletik: European Championships in München

11.-14. Rudern: EM in München

11.-21. Schwimmen: EM in Rom

19.-11. Radsport: Spanien-Rundfahrt

21. Radsport: Cyclassics Hamburg

24.-28. Radsport: Deutschland Tour (Ziel Stuttgart)

24.-28. Radsport: Mountainbike-WM in Les Gets/Frankreich

26.-11.09. Volleyball: WM Männer in Russland

26.-04.09. Leichtathletik: Para-WM in Kobe/Japan

28. Formel 1: Großer Preis von Belgien

28. Triathlon: Ironman 70.3 in Duisburg

30.-12.09. Tennis: US Open

Spielt Dennis Schröder bei der EM im eigenen Land? imago images/camera4+

SEPTEMBER

1.-18. Basketball: Basketball-EM in vier Ländern (Vorrunde auch in Köln, Finalrunde in Berlin)

04. Formel 1: Großer Preis der Niederlande

06.-7. Fußball: Champions League 1. Spieltag Gruppenphase

08. Fußball: Europa League 1. Spieltag Gruppenphase

09. Radsport: Grand Prix Québec/Kannada

09.-11. Rugby Sevens: WM in Südafrika

10.-18. Ringen: WM in Belgrad/Serbien

11. Radsport: Grand Prix Montréal/Kannada

11. Formel 1: Großer Preis von Italien

11. Triathlon: Ironman 70.3 in Erkner

15.-18. Pferdesport: WM Vielseitigkeit in Pratoni del Vivaro/Italien

17.-25. Rudern: WM in Racice/Tschechien

18. -25. Radsport: Straßenrad-WM in Wollongong/Australien

22.-28. Fußball: zwei Nations-League-Spiele der Nationalmannschaft

22.-01.10. Basketball: Frauen, WM in Australien

23.-15.10. Volleyball: WM der Frauen in den Niederlanden und Polen

25. Formel 1: Großer Preis von Russland

OKTOBER

02. Formel 1: Großer Preis von Singapur

06.-08. Triathlon: Ironman-WM auf Hawaii

08. Radsport: Lombardei-Rundfahrt/Italien

08.-12.11. Rugby Union: Frauen WM in Neuseeland

09. Formel 1: Großer Preis von Japan

12.-16. Radsport: Bahnrad-WM in Saint-Quentin-en-Yvelines/Frankreich

13.-18. Radsport: Tour of Guangxi/China

18.-19. Fußball: DFB-Pokal 2. Runde

22. Ski alpin: Weltcup Auftakt in Sölden (noch nicht offiziell)

23. Formel 1: Großer Preis der USA

27.-30. Darts: EM in Dortmund

28. Triathlon: Ironman 70.3 WM in St. George/Utah

30. Formel 1: Großer Preis von Mexiko

31.-06.11. Tennis: WTA-Finals in Shenzen/China

tbd Gewichtheben: WM, Männer und Frauen in Chongqing/China

NOVEMBER

01.-02. Fußball: Champions League, 6. Spieltag Gruppenphase

03. Fußball: Europa League, 6. Spieltag Gruppenphase

04.-20. Handball: EM der Frauen in Slowenien, Nordmazedonien und Montenegro

06. Motorrad: Letztes Rennen Moto-GP in Valencia

13. Formel 1: Großer Preis von Brasilien

13.-22. Fußball: Bundesliga 15. Spieltag

13.-22. Fußball: 2. Bundesliga 17. Spieltag

14. Fußball: Beginn der FIFA-Abstellungsperiode vor der WM

20. Formel 1: Großer Preis von Abu Dhabi

21.-18.12. Fußball: WM in Katar

tbd Tennis: ATP-Finals in Turin/Italien

DEZEMBER

16. Fußball: Nations League, Auslosung Gruppen

17.-22. Schwimmen: Kurzbahn-WM in Kasan/Russland

18. Fußball: WM Finale in Katar

30. Skispringen: Vierschanzentournee in Oberstdorf

tbd Eishockey: Spengler Cup in Davos/Schweiz

*tbd: noch nicht terminiert