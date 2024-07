Olympia-Vorbereitung: Slowenien und Ägypten trennen sich mit einem Unentschieden

Slowenien und Ägypten bereiten sich auf die Olympischen Spiele 2024 vor. Bei einem Testspiel trennten sich die beiden Teams mit einem 27:27-Unentschieden.

Die slowenische Handball-Nationalmannschaft weilt aktuell in Celje, um dort dem Team in der letzten Phase der Vorbereitungen den letzten Schliff für das olympische Turnier zu verleihen. Der Vorrundengegner von Deutschland bestritt am gestrigen Montagabend ein Testspiel gegen das ebenfalls qualifizierte Ägypten.

Sloweniens Trainer Uroš Zorman musste bei der Partie auf gleich zwei Spieler verzichten. Neben Nejc Cehte (Muskelprobleme in den Beinen) fiel auch der Ex-Kieler Miha Zarabec, der nach einer Schulterverletzung noch nicht ganz fit ist, aus.

Offener Schlagabtausch in der ersten Hälfte

Beide Mannschaften lieferten sich in den ersten 30 Minuten ein Duell auf Augenhöhe mit leichten Vorteilen bei den Ägyptern, die sich in der 12. Minute beim Stand vom 6:4 das erste Mal etwas absetzen konnten. Dank Erlangens Torhüter Klemen Ferlin kämpfte sich Slowenien zurück und übernahm nach einem Treffer von Blaž Janac die Führung.

Es blieb ein offener Schlagabtausch. Auf dem 10:8 erzielt durch Aalborgs Aleks Vlah drehte Ägypten kurz vor dem Pausenpfiff erneut die Partie und ging mit 12:11 in Führung. Diese hielt allerdings nicht lange, denn Slowenien glich aus und Vlah netzte ein zur 13:12-Pausenführung aus Sicht der Slowenen.

Angriffsfehler prägen die Partie

Der Gastgeber erwischte den schlechteren Start in die zweite Hälfte, viele Fehler im Angriff nutzen die Ägypter, um die Führung wieder an sich zu reißen (19:16). Eine Schwächephase der Gäste brachte Slowenien wieder in Schlagdistanz, drei Minuten vor Schluss gelang Staš Slatinek Jovicic der Ausgleich.

20 Sekunden vor Schluss hatte Slowenien noch einmal die Chance für einen Lucky Punsh, konnte diesen aber nicht erfolgreich im ägyptischen Tor unterbringen und es blieb beim 27:27.

Weitere Tests gegen Ungarn und Frankreich

"Der Ball zirkulierte nicht so gut, wie es hätte sein können", lautete das Fazit von Uroš Zorman auf der Verbandsseite. "Wir haben nach der Halbzeitpause ein gutes Niveau in der Verteidigung gezeigt", fuhr der Trainer fort, der dennoch von seinem Team forderte: "Wir müssen einen Gang höher schalten."

"Das Ergebnis in diesem Spiel war nicht von vorrangiger Bedeutung, aber ich denke, unser Spiel sah ziemlich gut aus", meinte Dean Bombac. "In den letzten Minuten haben wir die Zeit nicht clever genutzt, aber das ist im Moment normal, und wir müssen weiter auf dieser Leistung aufbauen, und wenn wir am Samstag den Unterschied in die richtige Richtung sehen werden, wir können zufrieden sein."

Bereits am kommenden Samstag steht für Slowenien das nächste Testspiel gegen Ungarn auf dem Programm. Bevor das Team von Zorman am 27. Juli ihr Auftaktspiel bei Olympia gegen Spanien bestreitet, folgt ein letzter Test gegen Gastgeber Frankreich (23. Juli). Weitere Vorrundengegner der Slowenen sind Kroatien (29. Juli), Schweden (31. Juli), Japan (2. August) und Deutschland (4. August).

