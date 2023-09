Olympia-Verlag übernimmt handball-world.news

Der kicker baut sein Engagement im Handball weiter aus. Der Olympia-Verlag übernimmt mit handball-world.news das führende Portal in dieser Sportart.

Das "Jahrzehnt des Handballs" mit vier Großereignissen im eigenen Lande ließ auch die Verantwortlichen im Olympia-Verlag nicht ruhen. Der U-21-Weltmeisterschaft, das die DHB-Junioren im eigenen Land gewannen, folgen noch die Männer-EM 2024, die Frauen-WM 2025 sowie die Männer-WM 2027.

Mit dem kontinuierlichen Ausbau des kicker-eigenen Handball-Channels unternahm das Nürnberger Medienhaus bereits erste Versuche, sich stärker mit der Handball-Community zu vernetzen und entwickelte gemeinsam mit handball-world.news die Idee einer strategischen Zusammenarbeit.

Die umfänglichen Gespräche mündeten nun in einer Aufnahme von handball-world.news, dem führenden deutschsprachigen Handball-Newsportal, in die Sportfamilie des Olympia-Verlags. Ende August erwarb das Unternehmen hundert Prozent der Anteile an der redsport UG, der bisherigen Inhaber-Gesellschaft des Handball-Portals.

"Mit der im Sportbereich herausragenden Plattform der Marke kicker konnte uns der Olympia-Verlag Perspektiven bieten, die wir allein niemals hätten erschließen können", erklärt Andre Tzschaschel, Mitgründer und Geschäftsführer der redsport UG, das große Potenzial der Zusammenarbeit: "Durch eine intensive Zusammenarbeit in den Bereichen Redaktion, Vermarktung, Technologie bieten sich uns komplett neue Entwicklungsmöglichkeiten. Gleichzeitig profitieren wir von den Investitionen in seine Plattformen, die der kicker in den vergangenen Jahrzehnten getätigt hat."

"Der Zusammenschluss bietet uns unzählige Möglichkeiten"

Für den Olympia-Verlag haben Digital-Chef Werner Wittmann und CFO Oliver Kühn den Übernahmeprozess begleitet. "Vom ersten Kennenlernen des Teams von handball-world.news an war uns klar, welches Potenzial in einer strategischen Partnerschaft für beide Seiten steckt. Wir sehen seit Jahren das steigende Interesse der kicker-User am Handballsport. Der Zusammenschluss der Unternehmen bietet uns unzählige Möglichkeiten, diese Bedürfnisse noch besser zu befriedigen."

Die Marke handball-world.news wird aber auch weiterhin als vertikales Portal für die Handball-Community bestehen bleiben, sie wird sogar weiterentwickelt und ausgebaut. Geplant sind mitunter ein umfassender Content-Austausch zwischen kicker und handball-world.news sowie gemeinsame Events und Awards. Das viermal pro Jahr erscheinende Printmagazin "Bock auf Handball", das ebenfalls der Feder des Redaktionsteams entspringt, soll zudem in gewohnter Weise fortgesetzt werden.