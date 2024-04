Olympia- und Saisonaus für Gøran Søgard Johannessen

Für den norwegischen Nationalspieler Gøran Søgard Johannessen wird es nicht zu Olympia gehen. Der Rückraumspieler hatte sich, wie Kolstad Håndball mitteilte, im Training eine Verletzung zugezogen.

Auf Grund eines Riss der Achillessehne wird Gøran Johannessen sowohl Olympia verpassen als auch in der Saison vorerst ausfallen. Sascha Klahn

Am vergangenen Mittwoch teilte der dänische Handballverein Kolstad Håndball per Pressemitteilung mit, dass der Norweger Gøran Søgard Johannessen sich im Training die Achillessehne gerissen hatte. Der 29-jährige hatte bereits im Voraus seit November mit einer "schmerzenden und entzündeten Achillessehne" zu kämpfen gehabt; die Hoffnungen auf Heilung und eine Rückkehr zu den Play-offs im Frühjahr seien nun durch den Riss der Sehne allerdings geplatzt.

"Gøran war im Herbst ein sehr wichtiger Spieler für Kolstad, als wir Spitzenmannschaften wie den THW Kiel und PSG geschlagen haben", deklarierte der dänische Verein - das Ausmaß der Verletzung bedeutet nun allerdings, dass es bis zu sechs bis acht Monate dauern könnte, bis Johannessen wieder auf dem Handballfeld steht.

"Für mich ist es jetzt wichtig, nach vorne zu schauen, was vor mir liegt. Ich möchte noch viele Jahre Handball spielen und dann auf höchstem Niveau weitermachen. Daher bin ich hochmotiviert, mich zurück zu kämpfen, auch wenn der Weg dorthin lang, anstrengend und herausfordernd sein wird", sagt der ehemalige SG Flensburg-Handewitt-Spieler. 2023 war er vom deutschen Spitzenteam nach Dänemark gewechselt und steht seitdem für Kolstad Håndball auf dem Parkett - auch wenn der nächste Einsatz noch warten muss.

Verpasste Olympiateilnahme

Nicht nur Kolstad Håndball ist nun benachteiligt: Jonas Wille, der norwegische Nationaltrainer, muss bei Olympia auf den Rückraumspieler verzichten. "Gøran hat mich auf dem Weg in die Notaufnahme angerufen und es mir selbst gesagt. Er sagte, dass es sehr, sehr wahrscheinlich ist, dass seine Achillessehne gerissen ist", sagte Wille gegenüber norwegischer Medien. "Es ist furchtbar traurig für Gøran, der so lange hart gearbeitet hat, um diese Verletzung in den Griff zu bekommen. Lange Zeit sah es besser und besser aus, und dann trifft es ihn."

Der norwegische Rückraumspieler hatte schon seit einiger Zeit Probleme mit seiner Achillessehne gehabt. Auf Grund dieser Vorbelastung hatte Johannessen bereits im März schon nicht an den Olympia-Qualifikationsspielen teilgenommen und zuvor sogar die Olympischen Spiele 2021 verpasst. Jetzt verfällt auch seine Nominierung für den Gjendisige Cup als Olympia-Vorbereitung im Mai.

"Norwegen hatte sich für zwei Olympische Spiele qualifiziert, und für beide war er sportlich bereit, aber beide Male hat er sich verletzt", erinnert sich Nationalcoach Wille und betont, dass Johannessen noch viele gute Jahre als Handballer vor sich habe: "Er wird später die Olympischen Spiele erreichen." Jetzt sei es wichtig, "nicht ganz in den Keller zu gehen und sich einzugraben, sondern nach vorne zu schauen. Er hat ein gutes Team um sich herum, und wir werden ihn gut unterstützen."

