Olympia-Qualifikation live in ARD und ZDF

Im März kämpft die deutsche Handball-Nationalmannschaft um die Qualifikation für die Olympischen Spiele in Paris 2024. Bei ARD und ZDF sind zwei der drei Qualifikationsspiele live zu sehen.

Das ZDF überträgt am Samstag, 16. März 2024, ab 14.20 Uhr, die zweite deutsche Partie bei der Olympia-Qualifikation gegen Kroatien. Bei der EM im Januar hatte sich die DHB-Auswahl nach dem erfolgreichen Halbfinaleinzug die abschließende Hauptrundenpartie gegen Kroatien in Köln mit 24:30 verloren

Anwurf für die Partie ist um 14.30 Uhr, als Live-Kommentator ist Gari Paubandt am Mikrofon im Einsatz. Zudem kommen Moderator Florian Zschiedrich und ZDF-Experte Sven-Sören Christophersen zum Einsatz.

Die ARD überträgt am Sonntag, 17. März 2024, 14.10 Uhr das Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Österreich. Alexander Bommes moderiert die Übertragung ab 14:03 Uhr live im Ersten und in der ARD Mediathek gemeinsam mit Experte Dominik Klein. Reporter des Spiels ist Florian Naß.

Auch Sport1 zeigt DHB-Spiele

Das erste Spiel der deutschen Auswahl in der Olympia-Qualifikation gegen Algerien (Donnerstag, 14: März, 17:45 Uhr) übertragen ARD und ZDF nicht - stattdessen wird die Partie bei Sport1 zu sehen sein.

Sport1 beginnt auch bei der Olympia-Qualifikation der Frauen gegen Slowenien am 11. April (17.45) in Neu-Ulm die Übertragung. Das Erste zeigt am 13. April die Partie gegen Montenegro (14.15 Uhr) sowie einen Tag später

das Spiel gegen Paraguay (13.30 Uhr).