Olympia-Qualifikation Handball, Gruppe 3 in Tatabanya

In der Gruppe 3 der Qualifikation für das Handball-Turnier bei Olympia in Tatabanya setzte sich Norwegen mit drei Siegen durch, dahinter konnte nach einem abschließenden Krimi gegen Portugal Gastgeber Ungarn über das zweite Ticket nach Paris jubeln.

Norwegen holte sich souverän das Ticket zum Handball-Turnier bei Olympia in Paris. AFP via Getty Images

Die Gruppe 3 der Qualifikation für das Handball-Turnier bei Olympia 2024 sah in Norwegen einen souveränen Gruppensieger: Nach einem 32:29 gegen Portugal und einem 37:29 gegen Tunesien verbuchte der Favorit am letzten Spieltag ein deutliches 41:24. Ungarn und Portugal verbuchten neben den Niederlagen gegen Norwegen Siege gegen Tunesien und standen sich am Ende in einem Endspiel gegenüber, das Ungarn in den letzten zehn Minuten drehte - aus einem Zwei-Tore-Rückstand wurde am Ende ein 30:27-Erfolg.

Olympia-Quali Handball, Gruppe 3

1. Norwegen 3 +24 6:0 2. Ungarn 3 +8 4:2 3. Portugal 3 +2 2:4 4. Tunesien 3 -34 0:6

Olympia-Quali Handball, Gruppe 3, Tag 1:

Norwegen feierte einen erfolgreichen Start in die Qualifikation zu den Olympischen Spielen. Gegen Portugal revanchierten sich die Skandinavier für die jüngste Niederlage bei der Handball-EM, feierten am Ende ein hart erkämpftes 32:29 (18:13). Vor allem Torhüter Torbjörn Bergerud sowie Sander Sagosen und Simen Lyse ragten beim WM-Sechsten heraus. Für Portugal konnten die beiden Costa-Brüder und Kreisläufer Luis Frade die Hoffnungen lange Zeit am Leben halten. Nach einem 18:13 zur Pause kam Portugal im zweiten Abschnitt wieder auf drei Tore heran, doch Norwegen konnte den Gegner in den letzten zehn Minuten auch dank des siebten Feldspielers bis zum 32:29-Endstand auf Distanz halten.

Ungarn ist erfolgreich in die Olympiaqualifikation gestartet. Vor heimischer Kulisse taten sich die Magyaren nur rund 20 Minuten schwer, mit einem 8:1-Lauf zog der Gastgeber dann aber vom 9:9 auf zur Pause 17:10 davon. Es war die Vorentscheidung, denn der Abstand blieb im zweiten Abschnitt konstant und wuchs beim 31:21 sogar auf zehn Tore an. Ungarn erspielte sich letztlich ein souveränes 33:24. Auch aufgrund seiner Anspiele wurde Richard Bodo zum Player of the Match ausgezeichnet, Toptorjäger war Spielmacher Mate Lekai mit 6/3 Treffern.

Olympia-Quali Handball, Gruppe 3, Tag 2:

Portugals Traum von der erneuten Teilnahme an den Olympischen Spielen hat einen Dämpfer erhalten durch die Niederlage gegen Norwegen. Nach einem schnellen 4:0 kam der Favorit aus dem Tritt, Tunesien kam auf und konnte beim 5:5 nach zwölf Minuten den Ausgleich erzielen. Doch Portugal setzte sich schnell wieder ab, steuerte über ein 12:7 auf ein 18:12 zur Pause und setzte sich bereits sechs Minuten nach Wiederbeginn beim 23:13 dann erstmals auf zehn Tore ab. Die Sudeuropäer hielten danach Kurs, siegten am Ende mit 37:29.

Nach dem Auftaktsieg gegen Portugal hat Norwegen mit einem Erfolg gegen Gastgeber Ungarn bei der Qualifikation in Tatabanya seinen Platz für das Handball-Turnier bei Olympia 2024 gebucht. Norwegen legte dabei von der ersten Minute an vor, setzte sich schnell auf 9:4 ab und hielt die Führung in der Folge bis zum 15:10, bevor die Gastgeber mit einer Dreier-Serie aufkamen. Nach einem 16:13 zur Pause zog Norwegen über 19:13 auf 21:14 davon, doch Ungarn gab sich nicht auf. Nach dem 25:20 kamen die Gastgeber dank der Paraden von Laszlo Bartucz noch einmal auf zwei Tore heran - doch Norwegen antwortete mit einem Doppelschlag zum 28:24 und steuerte in der Folge zum 29:25-Erfolg sowie zum Olympia-Ticket.

Olympia-Quali Handball, Gruppe 3, Tag 3:

Norwegen hatte das Ticket für die Olympischen Spiele bereits sicher, Tunesien war hingegen aus dem Rennen - die erste Partie in der Arena in Tatabanya hatte so eher freundschaftlichen Charakter. Für Norwegen ergab sich die Chance für einige Experimente, Tunesien mühte sich um einen positiven Abschluss. Doch dem Tempo des Gruppensiegers hatten die Nordafrikaner wenig entgegenzusetzen, nach einer Viertelstunde zog dieser davon und fuhr über ein 20:12 zur Pause am Ende einen 41:24-Erfolg ein. Bester Schütze war Sebastian Barthold mit elf Treffern aus elf Versuchen, zudem überzeugte Kristian Saeveraas hinter einer guten Deckung mit über vierzig Prozent parierter Bälle.

Gastgeber Ungarn und Portugal hatten jeweils eine Niederlage gegen Norwegen und einen Sieg gegen Tunesien zu Buche stehen und lieferten sich so ein echtes Endspiel um den zweiten Platz und das zweite Ticket zu den Olympischen Spielen. Bis zum 13:9 legte dabei zunächst Ungarn vor, doch zur Pause hatte Portugal in der Arena in Tatabanya zum 16:16 ausgeglichen. Nach Wiederbeginn ging der Außenseiter dann in Führung, setzte den Gastgeber unter Druck. Dieser kam nach dem 18:21 zwar zum 22:22, sah sich zehn Minuten vor dem Ende aber mit einem 22:24 konfrontiert. Doch ein Doppelschlag von Bence Imre brachte den erneuten Ausgleich, das 25:24 von Zoran Ilic die Führung. Bence Imre, mit neun Toren bester Schütze des Spiels, ließ weitere Treffer folgen und hielt sein Team damit auf Kurs zum 30:27-Erfolg - und somit zu den Olympischen Spielen in Paris.

Stenogramme Olympia-Qualfikation, Hannover

Tag 1: Norwegen - Portugal 32:29 (18:13)

Norwegen: Saeveras (1/1 Paraden), Bergerud (15/2 Paraden); Sagosen 6, Lyse 6, Blonz 5/4, Reinkind 4, Överby 3, Björnsen 3, O´Sullivan 3, Gullerud 1, Gröndahl 1, Aga, Barthold, Överjordet, Lien, Setterblom



Portugal: Marques (3 Paraden), Capdeville (10 Paraden); Frade 8, F. Costa 5, M. Costa 5, Portela 2/1, Fernandes 2, Salvador 2, Silva 1, Borges 1, Branquinho 1, Cavalcanti 1, Areia 1, Duarte, Martins, Nazare



Zuschauer: 2640 (Tatabanya Arena, HUN)

Schiedsrichter: Bojan Lah / David Sok (SLO)

Siebenmeter: 4/4 ; 6/9

Strafminuten: 12/10

Tag 1: Ungarn - Tunesien 33:24 (17:10)

Ungarn: Mikler (8 Paraden), Bartucz (4 Paraden); Lekai 6/3, Boka 4, Bodo 4, Imre 4, Banhidi 3, Ancsin 3, Rosta 3/2, Z. Ilic 2, Hanusz 2, Sipos 1, Szita 1, Ligetvari, Fazekas



Tunesien: Ben Tekaya (7/1 Paraden), Harbaoui (4 Paraden); Aidi 4, Rzig 4/1, Ben Abdallah 4, Bacha 3, Darmoul 3, Maaref 2, Margheli 2, Chatti 1, Toumi 1, Abdelli, Rmiki, Ben Salah, Chouiref, Jbeli



Zuschauer: 4975 (Tatabanya Arena, HUN)

Schiedsrichter: Ivan Pavicevic / Milos Raznatovic (MNE)

Strafminuten: 10/12

Disqualifikation: - / Bacha (40., Gesichtstreffer)

Tag 2: Portugal - Tunesien 37:29 (18:12)

Portugal: Marques (2 Paraden), Capdeville (13 Paraden); Frade 6, Cavalcanti 4, Nazare 4, Portela 3/1, Martins 3, Fernandes 3, Borges 3, Branquinho 3, Salvador 3, Silva 2, Areia 2/2, M. Costa 1, F. Costa



Tunesien: Ben Tekaya (10 Paraden), Harbaoui (4 Paraden); Rzig 4/2, Ben Abdallah 4, Margheli 4, Bacha 3, Darmoul 3, Jbelli 3, Abdelli 2, Maaref 2, Rmiki 2, Ben Salah 1,, Toumi 1, Aidi, Ben Hamouda, Chouiref



Zuschauer: 3000 (Tatabanya Arena, HUN)

Schiedsrichter: Robert Schulze / Tobias Tönnies (GER)

Siebenmeter: 3/3

Strafminuten: 4/2

Tag 2: Norwegen - Ungarn 29:25 (16:13)

Norwegen: Saeveraas (3/2 Paraden), Bergerud (9 Paraden); Aga, Sagosen (2), Barthold, Overjordet, Överby (1), Björnsen (4), Gullerud (3), Gröndahl (8/1), O`Sullivan (1), Reinkind (1), Lien, Setterblom, Lyse (2), Blonz (7/1)



Ungarn: Mikler, Bartucz (12/3 Paraden); Sipos (1), Böka (3), Ligetvari, Fazekas (3), Rodriguez Alvarez (1), Banhidi (2), Szita (1), Ancsin (2), Bodö (3), Ilic (2), Lekai (2/1), Hanusz (1), Imre (3/2)



Zuschauer: 6000 (Tatabanya Arena, HUN)

Schiedsrichter: Nachevski / Nikolov (MKD)

Strafminuten: 10 / 8

Disqualifikation: Sagosen (3x2 Minuten)

Tag 3: Norwegen - Tunesien 41:24 (20:12)

Norwegen: Saeveraas (12 Paraden), Heieren (3 Paraden); Aga, Sagosen, Barthold (11/2), Overjordet (3), Överby (1), Toft (4), Björnsen, Gullerud, Reinkind, Lien (8), Solstad (6), Setterblom (3), Lyse (5), Blonz



Tunesien: Ben Tekaya (5/1 Paraden), Harbaoui (4 Paraden); Ben Fraj, Abdelli, Aidi (1), Maaref (1), Rmiki (2), Ben Salah, Rzig (7/1), Bacha (1), Tuoimi, Darmoul (2), Ben Hamouda (1), Chouiref (1), Ben Abdallah (5), Marghelli (3)



Zuschauer: 3.500 (Tatabanya Arena, HUN)

Schiedsrichter Ivan Pavicevic / Milos Raznatovic (MNE)

Strafminuten: 4 / 6

Tag 3: Ungarn - Portugal 30 : 27 (16:16)

Ungarn: Mikler (1 Parade), Bartucz (12 Paraden); Sipos, Boka (1/1), Ligetvari, Fazekas (2), Rodriguez, Banhidi (4), Szita (4), Ancsin (2), Bodo (1), Ilic (3), Rosta (2), Lekai (2), Hanusz, Imre (9/6)



Portugal: Marques (5 Paraden), Capdeville; Portela (6/2), Duarte (1), Martins (1), Silva (1), Fernandes (3), F. Costa (1), Salvador, Nazar, M. Costa (5), Frade (5)



Zuschauer: 6.000 (Tatabanya Arena, HUN)

Schiedsrichter: Robert Schulze / Tobias Tönnies (GER)

Strafminuten: 6 / 8