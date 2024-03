Olympia-Qualifikation Handball: Gruppe 2 in Hannover

Kroatien und Deutschland haben in Hannover in der Gruppe 2 der Olympia-Qualifikation im Handball das Ticket nach Paris gebucht. Der Gastgeber musste sich am zweiten Tag gegen Kroatien geschlagen geben, das mit drei Erfolgen den Gruppensieg davontrug, löste dann aber im Endspiel gegen Österreich das zweite Ticket.

Kroatien jubelte in Hannover über das Ticket für das Handball-Turnier bei Olympia 2024 in Paris. Sascha Klahn

Kroatien geriet am ersten Tag der Olympia-Qualifikation in Hannover gegen Österreich unter Druck, konnte das Spiel aber nach der Pause drehen und sich in der Folge mit einem 33:30 gegen Gastgeber Deutschland vorzeitig den Olympia-Platz sichern. Am Sonntag kam es zwischen Deutschland und Österreich zu einem Endspiel um das zweite Ticket: Die DHB-Auswahl legte vor, Österreich ließ sich aber nicht abschütteln - und behielt am Ende die Nerven.

Olympia-Quali Handball

1. Kroatien 3 +21 6:0 2. Deutschland 3 +12 4:2 3. Österreich 3 +6 2:4 4. Algerien 3 -39 0:6

Olympia-Quali Handball, Gruppe 1, Tag 1:

Deutschland ist mit einem Sieg in die Olympia-Qualifikation gestartet. Am Donnerstagabend feierte das Team von Alfred Gislason in Hannover ein 41:29 (16:13) gegen Algerien. Die Partie hatte dabei einige Wellen, nach dem 5:4 setzte sich Deutschland auf 12:6 und 16:9 ab, bis zur Pause kam der Außenseiter aber auf 16:13 heran. Nach Wiederbeginn schrumpfte der Vorsprung beim 17:15 sogar auf zwei Tore, Algerien vergab dann aber die Chance zum Anschlusstreffer. Der junge Linkshänder Renars Uscins avancierte in seinem Wohnzimmer zum Top-Torschützen, auch dank seiner Treffer setzte sich der Gastgeber über 20:16 und 27:19 auf 31:21 ab und siegte am Ende mit 41:29.

Kroatien hat bei der Premiere von Nationaltrainer Dagur Sigurdsson einen Sieg feiern können. Gegen Österreich stand zum Auftakt in die Olympia-Qualifikation ein 35:29-Erfolg zu Buche. Deutschlands nächster Gegner startete mit Schwierigkeiten in die Partie, kämpfte sich aber nach einem 1:5 ins Spiel und hielt zur Pause ein 16:16-Remis. Direkt nach dem Seitenwechsel stellte man dann mit einem 4:0-Lauf auf 20:17. Österreich kämpfte, doch Kroatien hatte die passenden Antworten und setzte sich über 25:21 vorentscheidend auf 28:22 ab. Am Ende stand ein 35:29 auf der Anzeigetafel. Bester kroatischer Schütze war Ivan Martinovic mit neun Treffern.

Olympia-Quali Handball, Gruppe 1, Tag 2:

Deutschland hat in der Olympia-Qualifikation am zweiten Spieltag gegen Kroatien verloren. Nach dem 30:33 (10:16) steht das Team von Alfred Gislason am Sonntag gegen Österreich unter Zugzwang. Mit einer schwachen Wurfauswahl hatte das DHB-Team die Anfangsphase komplett verhauen, nach dem frühen 1:5 und 5:11 rannte man in der Folgezeit einem Rückstand hinterher. Nach dem Seitenwechsel beim 10:16 zeigte man eine gute Leistung im zweiten Halbzeit, näher als zwei Tore wie beim 24:26 kam man aber nicht heran. Am Ende feierte Kroatien den zweiten Sieg. Wie schon am ersten Spieltag waren Renars Uscins und Ivan Martinovic die dominierenden Spieler ihrer Mannschaft.

Nach dem 29:35 gegen Kroatien standen Österreichs Handballer unter Druck, doch die Pflichtaufgabe Algerien löste das Team mit Bravour. Nach einem 8:3 schmolz der Vorsprung beim 9:7 zwar noch einmal auf zwei Tore - doch zur Pause stand ein 20:13 auf der Anzeigetafel. Die Vorentscheidung war gefallen. ÖHB-Coach Ales Pajovic konnte im zweiten Abschnitt die Last auf viele Schultern verteilen. Der Nachwuchs nutzte die sich bietende Chance, hielt das Tempo hoch und führte beim 41:25 sogar mit sechzehn Toren - bei dieser Differenz hätte dem ÖHB-Team auch ein Remis gegen Deutschland gereicht. Doch Algerien setzte den letzten Treffer und gab diesen kleinen Vorteil somit an den Gastgeber des Turniers.

Olympia-Quali Handball, Gruppe 1, Tag 3:

Die deutsche Olympia-Party startete mit der Schlusssirene: Nach einem frühen 0:2 übernahm der Gastgeber mit einer Vierer-Serie die Führung, konnte sich beim 7:4 sogar auf drei Tore absetzen. Doch um diese drei Tore drehte sich die Begegnung auch in der Folge, Österreich ließ sich nicht abschütteln - kam aber auch nicht zum Ausgleich. Die DHB-Auswahl zog sowohl im ersten wie auch im zweiten Abschnitt zwischenzeitlich auf fünf Tore davon, doch Österreich blieb im Spiel - vergab aber kurz vor dem Ende die Chance auf den Anschlusstreffer. Deutschland behielt die Nerven, siegte 34:31 (18:15) und feierte das Olympia-Ticket.

Im letzten Spiel des Olympiaqualifikationsturniers in Hannover traf Kroatien auf Algerien. Die Kroaten hatten sich schon am Samstag mit dem zweiten Sieg im zweiten Spiel für die Olympischen Spiele qualifiziert. Die Algerier verloren ihre Spiele gegen Deutschland und Österreich jeweils mit mehr als zehn Toren und wollten Hannover mit einem guten Gefühl verlassen. Am Ende wurden die Kroaten ihrer Favoritenrolle gerecht und gewannen 34:22 (15:11).

Tag 1: Deutschland - Algerien 41:29 (16:13)

Deutschland: Wolff (10 Paraden), Späth (1 Parade); Uscins 10, Golla 7, Köster 5, Mertens 4, Semper 3, Zerbe 3/1, Kastening 2, Dahmke 2, Knorr 2, Heymann 1, Lichtlein 1, Kohlbacher, Michalczik



Algerien: Ghedbane (15/1 Paraden), Zemouchi; Abdi 8, Berkous 6, Benhalima 4, Hadj Sadok 2, Badie 2, Khermouche 2, Abrous 1, Daoud 1, Kaabeche 1, Saker 1, Zennadi 1 Bounab, Hacene-Djaballah, Meddahi



Zuschauer: 10.099 (Hannover, GER)

Schiedsrichter: Julian Lopez Grillo / Sebastian Lenci (ARG)

Strafminuten: 4/6

Tag 1: Kroatien - Österreich 35:29 (16:16)

Kroatien: Kuzmanovic (5/1 Paraden), M. Mandic (11 Paraden); Martinovic 9, Srna 6, Sostaric 5/1, Cindric 4, Sipic 4, Klarica 2, Jelinic 2, Mihic, Duvnjak, Gojun, Mamic, Glavas



Österreich: Möstl (8 Paraden), Bergmann; Bilyk 8, Bozovic 5, Wagner 4, Frimmel 3, Herburger 3, Weber 3/2, Hutecek 2, Nigg 1, Mahr, Schweighofer, Damböck, Kofler, Miskovez



Zuschauer: 10.099 (Hannover, GER)

Schiedsrichter: Lars Jorum / Havard Kleven (NOR)

Strafminuten: 4/6

Disqualifikation: Gojun (16., Gesichtstreffer) / -

Tag 2: Deutschland - Kroatien 30:33 (10:16)

Deutschland: Wolff (13/2 Paraden), Späth; Uscins 8, Kohlbacher 5, Zerbe 4/3, Heymann 3, Dahmke 3, Golla 2, Michalczik 1, Kastening 1, Knorr 1, Köster 1, Steinert 1, Lichtlein, Mertens, Semper



Kroatien: Kuzmanovic (9/1 Paraden), M. Mandic; Martinovic 8, Duvnjak 5, Sostaric 5, Jelinic 4, Sipic 3, Cindric 2, Klarica 2, Nacinovic 2, Srna 2, Glavas, Gojun, Vistorop, Karacic, Mihic



Zuschauer: 10.099 (Hannover, GER)

Schiedsrichter: Ignacio Garcia / Andreu Marin Lorente (ESP)

Strafminuten: 8/8

Disqualifikation: Heymann (53., grobes Foul)

Tag 2: Algerien - Österreich 26:41 (13:20)

Algerien: Zemouchi (3 Paraden), Ghedbane (3 Paraden); Berkous 9, Abdi 8, Zennadi 3, Daoud 2, Maddahi 2, Saker 1, Hadj Sadok 1, Bounab, Nidhal Eddine, Abrous, Benhalima, Zemouchi, Kaabeche, Hacene-Djaballah, Khernouche



Österreich: Möstl (6 Paraden), Bergmann (3 Paraden); Frimmel 8/5, Damböck 7, Wagner 6, Zivkovic 4, Mahr 3, Herburger 3, Bilyk 3, Nigg 3 Weber 2, Kofler 1, Hutecek 1, Bozovic, Mittendorfer, Miskovez



Zuschauer: 10.099 (Hannover, GER)

Schiedsrichter: : Mads Hansen / Jesper Madsen (DEN)

Strafminuten: 2/2

Tag 3: Österreich - Deutschland 31:34 (15:18)

Österreich: Möstl (4/1 Paraden), Bergmann (7 Paraden); Bozovic 7, Bilyk 5, Frimmel 5/1, Wagner 5, Hutecek 5, Weber 3, Zivkovic 1, Mahr, Herburger, Schweighofer, Mittendorfer, Damböck, Nigg, Miskovez



Deutschland: Späth (3 Paraden), Wolff (9/1 Paraden); Uscins 8, Köster 8, Zerbe 7/1, Knorr 3, Mertens 2, Steinert 2/2, Golla 1, Heymann 1, Michalczik 1, Kohlbacher 1, Lichtlein, Semper, Dahmke, Kastening



Zuschauer: 10.099 (Hannover, GER)

Schiedsrichter: Mads Hansen / Jesper Madsen (DEN)

Strafminuten: 6/6

Tag 3: Kroatien - Algerien 34:22 (15:11)

Kroatien: Kuzmanovic (14 Paraden), Pilipovic (5 Paraden); Glavas 9/5, Mihic 8, Lucin 4, Sipic 4, Klarica 3, Karacic 3, Gojun 1, Maras 1, Nacinovic 1, Duvnjak, Vistorop, Grahovac, Martinovic, Srna



Algerien: Zemouchi, Ghedbane (10/1 Paraden); Abdi 8 Berkous 4, Saker 3/1, Benhalima 2, Zennadi 2, Bounab 1, Daoud 1, Hadj Sadok 1, Hellal, Abrous, Boulehsa, Hacene-Djaballah, Meddahi, Khermouche



Zuschauer: 10.099 (Hannover, GER)

Schiedsrichter: Juan Lopez Grillo / Sebastian Lenci (ARG)

Strafminuten: 2/6

Disqualifikation: Srna (30., Gesichtstreffer) / -