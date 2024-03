Olympia-Qualifikation Handball: Gruppe 1 in Granollers

Spanien und Slowenien haben in Granollers in der Gruppe 1 der Olympia-Qualifikation im Handball das Ticket nach Paris gebucht. Der Gastgeber holte sich mit drei Siegen den Gruppensieg, Slowenien folgte dank eines Auftakterfolgs im Krimi gegen Brasilien mit 4:2 Punkten auf dem zweiten Platz.

Slowenien sicherte sich mit dem zweiten Platz das Ticket zum Handball-Turnier der Olympischen Spiele in Paris. AFP via Getty Images

In der Gruppe 1 der Olympia-Qualifikation im Handball gab es am Ende klare Ergebnisse: Gastgeber Spanien feierte in Granollers mit dem 39:27 gegen Bahrain, dem 32:22 gegen Slowenien und dem abschließenden 28:26 gegen Brasilien drei Siege und löste so souverän das Ticket nach Paris. Der zweite Platz ging an Slowenien: Die entscheidende Weichenstellung erfolgte dabei gleich am ersten Spieltag, als die Europäer in letzter Minute die Partie gegen Brasilien noch zum 27:26 drehten. Danach gewannen beide Teams gegen Bahrain und verloren gegen Spanien.

Olympia-Quali Gruppe 1

1. Spanien 3 +24 6:0 2. Slowenien 3 -4 4:2 3. Brasilien 3 -2 2:4 4. Bahrain 3 -18 0:6

Olympia-Quali Handball, Gruppe 1, Tag 1:

Spanien feierte zum Start der Olympia-Qualifikation einen gelungenen Start. In heimischer Halle in Granollers legte der Favorit ein schnelles 4:0 und 10:2 vor. Bahrain kam zwar beim 11:5 etwas heran, doch nach einem 18:11 zur Pause zog Spanien dann schnell auf 26:16 davon. Gegen den Bahrain kam das Team von Jordi Ribera am Ende zum erwarteten 39:27 (18:11). Player of the Match wurde Toptorjäger Daniel Fernandez vom TVB Stuttgart, der bei 8 Toren ohne Fehlversuch blieb, Torhüter Rodrigo Corrales kam nach seiner Einwechslung auf eine Quote von 48 Prozent.

Klemen Ferlin und Domen Novak sollten am Ende Slowenien jubeln lassen. Während der Keeper vom HC Erlangen hinten rettete, konnte der Rechtaußen der HSG Wetzlar den entscheidenden Treffer zum 27:26-Endstand setzen. Überragender Spieler der Europäer war Spielmacher Blaz Janc, Brasilien hatte nach einem zwischenzeitlichen 6:0-Lauf alle Trümpfe in der Hand, ging aber mit leeren Händen aus der Partie.

Olympia-Quali Handball, Gruppe 1, Tag 2:

Bahrain hatte nach der Auftaktniederlage gegen Spanien gleich vier Wechsel vorgenommen, das hat auch mit einer Entscheidung des Sportgerichtshofs CAS zu tun, der eine IHF-Entscheidung aufgrund einer Suspendierung von Spielern aufgehoben hat. Mit erfahrenen Akteuren wie Kapitän Husain Al Sayyad agierte Bahrain auf Augenhöhe mit Brasilien, das sich schwer tat und erst beim 22:21 fünf Minuten vor dem Ende erstmals in Führung gehen konnte. Eine Umstellung auf eine 4:2-Deckung war am Ende der Schlüssel für die Südamerikaner, die nach dem Führungstreffer von Gustavo Rodrigues und einem Gegenstoß von Rudolph Hackbarth die Weichen zum Sieg gestellt hatten - Bahrain blieb nur noch Zeit für den Anschlusstreffer zum 25:24.

Slowenien hatte zum Auftakt einen ebenso knappen wie wichtigen Erfolg gegen Brasilien errungen, musste dabei aber gleich zwei Ausfälle im rechten Rückraum hinnehmen. Gegen Gastgeber Spanien legten die Gäste dennoch zunächst vor, das 1:4 beeindruckte den Favoriten aber nicht. Mit einer 9:1-Serie machten die Hausherren in Granollers aus einem 8:9 ein 17:10 und stellten damit die Weichen für einen ungefährdeten Erfolg. Nach dem 20:13 zur Pause kam Slowenien auch dank eines grandiosen Gonzalo Perez de Vargas im spanischen Tor, nicht mehr näher als auf sechs Treffer heran. Am Ende siegte Spanien beim 32:22 sogar zweistellig.

Olympia-Quali Handball, Gruppe 1, Tag 3:

Slowenien hat seine Pflichtaufgabe erledigt und muss nach dem 32:26 (17:12) über Bahrain nun weiterhin um das Olympiaticket zittern. Nach einem 0:3-Fehlstart riss das Zorman-Team die Kontrolle früh an sich und feierte einen ungefährdeten Sieg. Das Ticket für Olympia hat man auch nach zwei Siegen noch nicht sicher. Sollte Brasilien gegen Spanien gewinnen, würde ein Dreiervergleich vermutlich die beiden Kontrahenten nach Paris bringen. Ein Punktgewinn Spaniens oder eine krachende Niederlage der Iberer könnten die Hoffnung für die Slowenen sein.

Spanien hätte sich sogar eine Niederlage leisten können, wollte sich aber mit dem dritten Sieg für Olympia qualifizieren. Der Gastgeber musste allerdings hart arbeiten, eine Dreier-Serie sorgte zwischenzeitlich für das 11:8 - in die Kabinen ging es dann aber mit einem 14:14. Die Hausherren setzten sich nach Wiederbeginn auf 20:16 und 23:18 ab - beim 23:23 waren die Südamerikaner aber wieder auf Augenhöhe. Nach dem 26:26 war es dann Gedeon Guardiola, der mit einem Doppelschlag für das 28:26 sorgte - ein Sieg über den auch Slowenien jubeln konnte.

Tag 1: Spanien - Bahrain 39:27 (18:11)

Spanien: Perez de Vargas (5 Paraden), Corrales (10 Paraden); D. Fernandez 8, Casado 5, A. Garcia 4, Gomez 4/1, J. Rodriguez 4, A. Fernandez 3, Garciandia 3, Sole 2, G. Guardiola 2, Tarrafeta 2, A. Dujshebaev 1, D. Dujshebaev 1, Morros



Bahrain: Mahfoodh, Isa (13 Paraden); Eid 7/2, Mohamed 5, M. Alzaimoor 3, Madan 3, Alfardan 2, Qambar 2, Abdulredha 2, Alsamahiji 1, Redha 1, Ali 1, Rabia, Fadhul, A. Alzaimoor, Khamis



Zuschauer: 2132

Schiedsrichter: Adam Biro / Oliver Kiss (HUN)

Strafminuten: 4/4

Tag 1: Slowenien - Brasilien 27:26 (13:12)

Slowenien: Ferlin (5 Paraden), Lesjak; Janc 7, Mackovsek 4, Vlah 4/2, Kodrin 3, Bombac 3, Blagotinsek 2, Zarabec 2, Novak 1, Cehte 1, Dolenec, Slatinek Jovicic, Horzen, Suholeznik



Brasilien: da Rosa (11/1 Paraden), Martins; Monte da Silva 5, da Silva 4, Oliveira 4, Rodrigues 4, Dupoux 3, Abrahao 2, Lima de Carvalho 2, Torriani 1, Hackbarth 1, Moraes, Petrus, Silva Santos, Langaro



Zuschauer: 1968

Schiedsrichter: Youcef Belkhiri / Sidali Hamidi (ALG)

Strafminuten: 8/4

Tag 2: Bahrain - Brasilien 24:25 (14:11)

Bahrain: Isa, Hussain Abdullah (13 Paraden); Eid (3/2), Alfardan, Alsamahij, Isa, Qambar, Abdulredha, Redha, Fadhul (5), Ali, Alzaimoor, Madan (2), Ahmed (6/1), Mohamed (4), Alsayyad (4)



Brasilien: Da Rosa (1 Parade); Martins Nascimento (8/1 Paraden); Da Silva (2), Torriani (1), Moraes (1), Petrus, Da Rosa, Silva Santos, Dutra Ferreira (2), Langaro, Lima de Carvalho (3), Hackbarth (6/1), Oliveira (1), Monte da Silva (3), Filho (2), Rodrigues (3), Dupoux (1)



Zuschauer: 1980 (Granollers, ESP)

Schiedsrichter: Charlotte Bonaventura / Julie Bonaventura (FRA)

Strafminuten: 4 / 2

Tag 2: Spanien - Slowenien 32:22 (20:13)

Spanien: Perez de Vargas (18/2 Paraden), Corrales; Fernedez Perez (5), A. Dujshebaev (2), Sole, Figueras (1), Garcianda (6), Serdio (4), Canellas (3), Morros, Casado, Garcia Robledo (3), Gomez Abello (3), Guardiola, Tarrafeta (3), Fernandez Jimenez (2)



Slowenien: Ferlin (7 Paraden), Lesjak (2 Paraden); Blagotinsek (1), Janc (4), Cehte (2), Slatinek (1), Kodrin (1), Gaber, Zarabec (1), Horzen, Cokan, Bombac (5/3), Mackovsek (3), Novak, Vlah (4/1), Suholeznik



Zuschauer: 5500 (Granollers, ESP)

Schiedsrichter: Horacek / Novotny (CZE)

Strafminuten: 10 / 10

Tag 3: Slowenien - Bahrain 32:26 (17:12)

Slowenien: Ferlin (11/1 Paraden), Kastelic (1 Parade); Vlah 8/3, B. Janc, Mackovsek 5, Cehte 4, Slatinek Jovicic 3, Horzen 3, Kodrin 2, Gaber 1, Bombac 1, M. Janc, Dolenec, Zarabec



Bahrain: Isa, Hussaain Abdullah (10/1 Paraden, 1 Tor); Eid 5/5, Mohamed 4, Fadhul 3, Alsamahiji 2, Redha 2, Ali 2, M. Alzaimoor 2, Alsayyad 2, Alfardan 1, Ali 1, Khamis 1, Isa, Qambar, A. Alzaimoor, Ahmed



Zuschauer: 1744

Schiedsrichter: Adam Biro / Oliver Kiss (HUN)

Strafminuten: 8/6

Tag 3: Brasilien - Spanien 26:28 (14:14)

Brasilien: da Rosa (7 Paraden), Martins (1 Parade); da Silva 5, Hackbarth 4/1, Oliveira 4, Dupoux 3/1, Langaro 2, Lima de Carvalho 2, Rodrigues 2, Torriani 1, Abrahao 1, Moraes 1, Monte da Silva 1, Petrus, Silva Santos, Dutra Ferreira



Spanien: Corrales (15 Paraden), Perez de Vargas; Sole 7/4, A. Dujshebaev 5, Guardiola 3, Tarrafeta 3, Garciandia 2, D. Fernandez 2, Maqueda 1, A. Fernandez 1, Serdio 1, Canellas 1, Casado 1, Garcia 1, Morros, Rodriguez



Zuschauer: 5920

Schiedsrichter: Charlotte Bonaventura / Julie Bonaventura (FRA)

Strafminuten: 6/8