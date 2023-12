Olympia-Qualifikation: DFB-Frauen müssen nach Frankreich

Am Montag hat die UEFA die Halbfinalpaarungen der Women's Nations League ausgelost. Die DFB-Frauen müssen nach Frankreich. Es geht auch um die Tickets für Olympia.

Will mit den DFB-Frauen das Olympia-Ticket lösen: Horst Hrubesch. picture alliance/dpa

Spanien gegen die Niederlande, Frankreich gegen Deutschland - so lauten die Halbfinal-Paarungen in der Women's Nations League, die am Montagnachmittag im schweizerischen Nyon ermittelt wurden.

"Wir freuen uns sehr über das Los", sagte Interims-Bundestrainer Horst Hrubesch in einer ersten Reaktion. "Frankreich ist eine gestandene und gewachsene Mannschaft, die uns viel abverlangen wird. Wir werden alles reinwerfen müssen." Dass sein Team das könne, habe es zuletzt beim Sieg in Rostock gegen Dänemark bewiesen. "Wir werden nicht als Favorit in das Final Four gehen. Trotzdem ist klar: Wir haben zwei Spiele, wir wollen beide gewinnen. Dafür muss jede und jeder einzelne alles geben, damit wir gemeinsam den nächsten Schritt gehen können."

Frankreich schon qualifiziert

Gemeinsam mit den anderen Nations-League-Gruppensiegern spielt Deutschland vom 23. bis 28. Februar 2024 in einem Miniturnier um zwei Tickets für Olympia. Die Gewinner der Halbfinalpartien stehen im Finale und sind für Olympia qualifiziert.

Eine Besonderheit: Sollte Olympia-Gastgeber Frankreich ins Finale einziehen, ist auch der Gewinner des Spiels um Platz drei bei den Olympischen Spielen in Paris dabei - darauf spielte Hrubesch mit seiner Freude über das Los-Ergebnis sicherlich an. Denn die Französinnen nehmen als Gastgeberinnen automatisch an Olympia teil.

Hrubeschs Wunsch geht in Erfüllung

Heißt konkret: Verlieren die DFB-Frauen gegen die Französinnen, bekommen sie im kleinen Finale noch eine weitere Chance. Der Wunsch des Interims-Bundestrainers wurde also wahr. Hrubesch hatte schon im Vorfeld geäußert: "Mir wäre es ganz lieb, wenn ich Frankreich kriege, dann haben wir zwei Möglichkeiten, uns zu qualifizieren."

Im Spiel um Platz drei oder in einem Finale, jeweils am Mittwoch, 28. Februar 2024, würden die DFB-Frauen dann ebenfalls auswärts in Spanien oder den Niederlanden antreten.

Bei diesem Finalturnier wird Hrubesch die Vize-Europameisterinnen weiterhin betreuen. Ob der 72-Jährige im Erfolgsfall auch bei den Spielen an der Seitenlinie stehen wird, ist noch offen. Verpasst die DFB-Auswahl die Qualifikation für Paris, steht das nächste große Turnier erst im Sommer 2025 an. Dann steigt die EM in der Schweiz, die Qualifikation dafür beginnt im April.