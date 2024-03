Olympia-Quali Handball kompakt: Zwei Endspiele für Paris

Bei der Olympiaqualifikation im Handball der Männer wird der letzte Spieltag absolviert. Mit Kroatien und Norwegen zwei Teams schon ihr Ticket gelöst. In Hannover eröffnet das direkte Duell zwischen Deutschland und Österreich den Spieltag, das letzte Ticket kämpfen in Tatabanya Ungarn und Portugal ab 21 Uhr aus. Dazwischen wird auch in Granollers noch gespielt, Slowenien muss vorlegen, ehe dann die Entscheidung in der Partie zwischen Spanien und Brasilien fällt. Die Iberer können sich allerdings auch eine deutliche Niederlage schon leisten.

Deutschlands Handballer wollen sich mit einem Sieg über Österreich für die Olympischen Spiele qualifizieren. Vor dem Duell mit dem Nachbarland an diesem Sonntag (14.10 Uhr/ARD, ORF1 und Dyn) beim Turnier in Hannover sucht das DHB-Team allerdings nach Selbstvertrauen.

"Es ist ein Endspiel um das Olympiaticket", sagte Bundestrainer Gislason, "es geht um alles." Immerhin machte dem Isländer die Aufholjagd in der zweiten Hälfte beim 30:33 (10:16) gegen Kroatien Mut: "Da haben wir mit mehr Selbstvertrauen gespielt."

Sowohl Bahrain wie auch Slowenien mussten gegen Gastgeber Spanien eine deutliche Pleite hinnehmen. Während das Team von Uros Zorman gegen Brasilien in letzter Sekunde doch noch gewinnen konnte, mussten sich die Asiaten mit einem Tor geschlagen geben. Eine Niederlage können sich die Slowenen kaum leisten, selbst bei einem Sieg muss man noch zittern.

"Wir wussten schon vor dem Turnier, dass kein Spiel leicht sein würde. Die Öffentlichkeit mag den Eindruck gehabt haben, dass die Gruppe leicht war, aber das ist bei weitem nicht der Fall. Sowohl die spanische Nationalmannschaft als auch Brasilien und Bahrain haben an den letzten Olympischen Spielen teilgenommen. Letztere sind auch in den kontinentalen Wettbewerben ganz vorne mit dabei, so dass es keine leichten Spiele gibt", betonte Sloweniens Coach Uros Zorman.

Das Team von Uros Zorman musste auch im Laufe der Auftaktpartie zwei Ausfälle im rechten Rückraum hinnehmen. Jure Dolenec hat sich schon in der Anfangsphase am Sprunggelenk verletzt, Nejc Cehte wurde von einem Gegenspieler am Auge erwischt. Dafür reagierte man mit zwei Nachnominierungen.

Die Ausgangslage ist nach zwei Spieltagen eindeutig, Kroatien steht nach den Siegen über Österreich und Deutschland bereits als Siger fest. Algerien hatte gegen dieselben Gegner jeweils deutlich das Nachsehen und ist Schlusslicht. Die abschließende Partie hat somit nur noch statistischen Wert.

"Wir hatten einen großartigen Start, wir hatten einen großartigen Torhüter in der ersten Halbzeit, aber wir hatten keine Verteidigung in der zweiten Halbzeit", fasste Kroatiens Trainer Dagur Sigurdsson den Sieg über Deutschland zusammen und war "glücklich über den Sieg". Der Isländer, der schon Japan zu den Spielen von Paris gecoacht hatte betonte: "Alles in allem war unser Spiel nicht das beste, aber man darf nicht vergessen, dass wir zwei Endspiele in nur drei Tagen hatten."

Spanien feierte vor heimischer Kulisse zwei deutliche Siege über Slowenien und Bahrain. Brasilien absolvierte gegen beide Teams zwei Krimis, muss nach der Niederlage gegen die Slowenen nun unbedingt den zweiten Sieg holen und einen Dreiervergleich erzwingen.

"Wir haben uns einen guten Vorsprung erarbeitet, aber im Sport gibt es keinen Grund zu spekulieren. Wir werden versuchen, rauszugehen und das Spiel für uns zu gewinnen", betonte Spaniens Keeper Gonzalo Perez de Vargas nach dem Erfolg über Slowenien und sieht das Qualifikationsturnier auch als Wiedergutmachung nach der verpatzten Handball-EM. "Wir wollten zeigen, dass wir in Paris dabei sein wollen, dass wir weiterhin das Team sein wollen, das wir sind."

Norwegen hat das Ticket zu den Olympischen Spielen frühzeitig gebucht. Das Team von Jonas Wille löste die Aufgaben gegen Portugal (32:29) und Ungarn (29:25) und der Abschlussgegner Tunesien verlor gegen beide Kontrahenten deutlich.

Während die Skandinavier im Abschlussspiel nun die Kräfte bedenkenlos verteilen und auch der zweiten Garnitur ihre Einsatzzeit gewähren können, geht es für das Team von Patrick Cazal um einen versöhnlichen Abschluss. Nach Algerien hat Tunesien die zweitmeisten Gegentore kassiert.

Es ist ein Do-or-Die-Spiel - nachdem sowohl Ungarn wie auch Portugal sich Norwegen geschlagen geben mussten und dafür Tunesien klar die Grenzen aufzeigten, kommt es nun zum direkten Duell. Vor heimischer Kulisse müssen die Magyaren unbedingt gewinnen.

Die Ungarn schockt die Ausgangslage nicht. "Wir wussten schon vorher, dass wir Portugal schlagen müssen, um zu Olympia zu kommen", erklärte Patrik Ligetvari nach der Partie gegen Norwegen gegenüber Nemzetisport. Selbst bei einem Sieg über die Skandinavier wären die Magyaren noch nicht sicher qualifiziert gewesen.

"Wir werden das Spiel so planen, wie wir es uns vorgestellt haben, denn wir wussten, dass wir Ungarn am Ende immer besiegen müssen", ordnete Portugals Coach Paulo Pereira die Ausgangslage ebenso ein. "Wir haben das schon in Frankreich gemacht, 2021, obwohl der Kontext ein bisschen anders war, weil sie nicht gewinnen mussten und Ungarn gewinnen muss."

