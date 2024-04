Olympia-Quali Handball kompakt: Topspiel in Ungarn, wer schnappt sich das erste Olympiaticket?

Die Olympia-Qualifikation im Handball der Frauen ist am Donnerstag gestartet. Während in Neu-Ulm ein Ruhetag ist, absolvieren die Turniere in Torrevieja und Debrecen schon am Freitagabend den zweiten Spieltag. Dabei kommt es zu einem absoluten Topspiel und die ersten Tickets nach Paris können vergeben werden.

Aktuelle Tabellen Olympia Quali Handball

Bei Punktgleichheit zählt am Ende der direkte Vergleich der beteiligten Mannschaften untereinander. Es werden zunächst die Punkte, dann die Tordifferenz und dann die Anzahl der beteiligten Mannschaften untereinander angeschaut. Liegt auch dann noch Gleichheit vor zählt zunächst die Tordifferenz und dann die Tordifferenz in allen Spielen.

Sollte dann weiterhin Gleichheit herrschen, dann müsste im Zweifel das Los entscheiden. "Die Auslosung nimmt der am Spielort eingesetzte Offizielle der IHF, möglichst im Beisein der Mannschaftsverantwortlichen, vor. Falls die Mannschaftsverantwortlichen nicht anwesend sein können, nimmt ein anderer, von der IHF bestimmter Vertreter an der Auslosung teil", heißt es in den Regularien des Wettbewerbs.

Gruppe 1, Debrecen (HUN)

Ungarn ist mit einem standesgemäßen 49:11-Sieg über Großbritannien in die Olympiaqualifikation gestartet. Gegen den Außenseiter war Dorottya Faluvégi von der SG BBM Bietigheim am Ende "Player of the match". Schweden schnappte sich mit einem 35:28 über Japan ebenfalls die ersten Punkte.

Am zweiten Turniertag kommt es zum Spitzenduell der beiden Topteams, unter Umständen wird auch schon das erste Ticket offiziell vergeben. Dafür muss aber auch im Kellerduell das Ergebnis passen. Schweden kann jubeln, wenn Japan gewinnt. Ungarn bei einem Überraschungserfolg der Britinnen.

Gruppe 1, Debrecen (HUN)

Pl.:Team Sp. Diff. Pkt. 1. Ungarn 1 +38 2:0 2. Schweden 1 +7 2:0 3. Japan 1 -7 0:2 4. Großbritannien 1 -38 0:2

Gruppe 2, Torrevieja (ESP)

Spanien hat im Auftaktspiel den Heimvorteil genutzt und sich gegen Tschechien mit 31:21 klar durchgesetzt. Die Tabellenführung schnappten sich dann anschließend die Niederlande mit einem 34:22 gegen Argentinien, die ehemalige Bundesligaspielerin Angela Malestein war "Player of the match". Am zweiten Spieltag gehen sich die Topteams weiter aus dem Weg, die Niederlande eröffnen den Spieltag gegen Tschechien und können mit einem weiteren Sieg das Tor nach Paris weit aufstoßen. Sollte auch Spanien im Anschluss gegen Argentinien gewinnen, dann wäre das Turnier vorzeitig vergeben. Am Sonntag würde es dann zwischen Spanien und den Niederlanden nur noch um die Platzierung im Lostopf gehen.

Gruppe 2, Torrevieja (ESP)

Pl.:Team Sp. Diff. Pkt. 1. Niederlande 1 +12 2:0 2. Spanien 1 +10 2:0 3. Tschechien 1 -10 0:2 4. Argentinien 1 -12 0:2

Gruppe 3, Neu-Ulm (GER)

Deutschlands Handballfrauen haben sich in starker Verfassung präsentiert, konnten sich am Ende mit 31:25 gegen Slowenien durchsetzen. Torhüterin Katharina Filter war am Ende mit elf Paraden der "Player of the match". Im Anschluss tat sich Montenegro überraschend schwer gegen Außenseiter Paraguay, siegte letztlich aber mit 30:25.

Am Samstag kommt es zum Spitzenspiel zwischen Deutschland und Montenegro, der Sieger macht einen großen Schritt in Richtung Paris. Sollte im Anschluss Slowenien gegen Paraguay gewinnen, dann könnte Deutschland schon mit einem einfachen Erfolg gegen Montenegro das Ticket lösen. Selbst eine Niederlage mit bis zu fünf Toren wäre noch verschmerzbar - sofern man dann anschließend am Sonntag gegen Paraguay gewinnt.

Gruppe 3, Neu-Ulm (GER)

Pl.:Team Sp. Diff. Pkt. 1. Deutschland 1 +6 2:0 2. Montenegro 1 +5 2:0 3. Paraguay 1 -5 0:2 4. Slowenien 1 -6 0:2

» Spielplan Olympia-Qualifikation Handball