Olympia-Quali Handball kompakt: Spanien und Kroatien mit weißer Weste

Bei der Olympiaqualifikation im Handball der Männer wird der zweite Spieltag nicht innerhalb eines Tages absolviert. Am Freitag eröffnete das Turnier in Spanien den Kampf um das erste Ticket nach Paris, die Gastgeber fuhren dabei gegen Slowenien den zweiten Sieg ein, zuvor wahrte Brasilien mit einem Erfolg gegen Bahrain die Chance auf Olympia. Am Samstag wird dann auch in Hannover und Tatabanya wieder gespielt, auch dort kommt es zu Spitzenduellen zwischen Deutschland und Kroatien sowie zwischen Ungarn und Norwegen.

Bahrain hatte nach der Auftaktniederlage gegen Spanien gleich vier Wechsel vorgenommen, das hat auch mit einer Entscheidung des Sportgerichtshofs CAS zu tun, der eine IHF-Entscheidung aufgrund einer Suspendierung von Spielern aufgehoben hat. Mit erfahrenen Akteuren wie Kapitän Husain Al Sayyad agierte Bahrain auf Augenhöhe mit Brasilien, das sich schwer tat und erst beim 22:21 fünf Minuten vor dem Ende erstmals in Führung gehen konnte. Eine Umstellung auf eine 4:2-Deckung war am Ende der Schlüssel für die Südamerikaner, die nach dem Führungstreffer von Gustavo Rodrigues und einem Gegenstoß von Rudolph Hackbarth die Weichen zum Sieg gestellt hatten - Bahrain blieb nur noch Zeit für den Anschlusstreffer. Brasilien bleibt mit dem 25:24 im Rennen um Olympia - trifft am Sonntag allerdings auf Spanien. Bahrain hat lediglich noch eine theoretische Chance.

Slowenien hatte zum Auftakt einen ebenso knappen wie wichtigen Erfolg gegen Brasilien errungen, musste dabei aber gleich zwei Ausfälle im rechten Rückraum hinnehmen. Gegen Gastgeber Spanien legten die Gäste dennoch zunächst vor, das 1:4 beeindruckte den Favoriten aber nicht. Mit einer 9:1-Serie machten die Hausherren in Granollers aus einem 8:9 ein 17:10 und stellten damit die Weichen für einen ungefährdeten Erfolg. Nach dem 20:13 zur Pause kam Slowenien auch dank eines grandiosen Gonzalo Perez de Vargas im spanischen Tor, der auf fast fünfzig Prozent abgewehrter Würfe kam, nicht mehr näher als auf sechs Treffer heran. Am Ende siegte Spanien beim 32:22 sogar zweistellig und kann Paris fast schon buchen - sollte das Team nicht mit zehn Toren gegen Brasilien verlieren. Slowenien könnte bei einem spanischen Sieg gegen die Südamerikaner das Olympia-Ticket mit einem Sieg gegen Bahrain am Sonntag ebenfalls buchen.

Deutschland hat in der Olympia-Qualifikation am zweiten Spieltag gegen Kroatien verloren. Nach dem 30:33 (10:16) steht das Team von Alfred Gislason am Sonntag gegen Österreich unter Siegzwang.

Mit einer schwachen Wurfauswahl hatte das DHB-Team die Anfangsphase komplett verhauen, nach dem frühen 1:5 und 5:11 rannte man in der Folgezeit einem Rückstand hinterher. Nach dem Seitenwechsel beim 10:16 zeigte man eine gute Leistung im zweiten Halbzeit, näher als zwei Tore wie beim 24:26 kam man aber nicht heran. Am Ende feierte Kroatien den zweiten Sieg. Wie schon am ersten Spieltag waren Renars Uscins und Ivan Martinovic die dominierenden Spieler ihrer Mannschaft.

Nach dem 29:35 gegen Kroatien stehen Österreichs Handballer nun unter Zugzwang. Mit Algerien wartet nun eine Pflichtaufgabe, die man aber nicht unterschätzen will.

"Das Spiel wird nicht einfach, wir haben die ganze Zeit nur über Kroatien und Deutschland geredet und Algerien ein wenig vergessen", räumt ÖHB-Coach Ales Pajovic ein und ergänzt: "Sie haben keine schlechte Mannschaft. Sie können in der Deckung gut variieren, spielen eine gute 6:0-Abwehr, sind körperlich groß und schnell. Wir haben aber genug Videomaterial, auch vom Spiel gestern gegen Deutschland."

Portugals Traum von der erneuten Teilnahme an den Olympischen Spielen hat einen Dämpfer erhalten durch die Niederlage gegen Norwegen. Das Spiel gegen Tunesien wird eine Pflichtaufgabe. "Es ist nichts verloren, wir haben nur ein Spiel verloren. Wir werden uns auf das Tunesien-Spiel vorbereiten und bis zum Ende kämpfen", betonte Portugals Nationaltrainer Paulo Pereira.

Ungarn hat die Pflichtaufgabe gegen Tunesien souverän gelöst, auch Norwegen konnte gegen Portugal den ersten Sieg einfahren. "Jedes Spiel in diesem Turnier ist ein Endspiel, Norwegen ist der Favorit, aber wir spielen zu Hause", so Ungarns Nationaltrainer Chema Rodriguez und verspricht: "Wir wissen, dass es schwer ist, sie zu schlagen, aber wir werden unser Bestes geben."

Der nächste Spieltag

Am Sonntag fallen die letzten Entscheidungen der Olympiaqualifikation. In Granollers startet Slowenien mit dem Duell gegen Bahrain, im Anschluss fordert Brasilien den Gastgeber Spanien. Deutschland eröffnet den Sonntag in Hannover mit dem Derby gegen Österreich, im Anschluss absolviert Kroatien sein Duell mit Algerien. In Tatabanya wird erst am Abend gespielt, Norwegen trifft auf Tunesien und Ungarn duelliert sich mit Portugal.