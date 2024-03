Olympia-Quali Handball kompakt: Deutschland und Slowenien siegen

Bei der Olympiaqualifikation im Handball der Männer wird der letzte Spieltag absolviert. Mit Kroatien und Norwegen zwei Teams schon ihr Ticket gelöst. In Hannover eröffnete das direkte Duell zwischen Deutschland und Österreich den Spieltag, das DHB-Team siegte. Das letzte Ticket kämpfen in Tatabanya Ungarn und Portugal ab 21 Uhr aus. Dazwischen wird auch in Granollers noch gespielt, Slowenien musste vorlegen, ehe dann die Entscheidung in der Partie zwischen Spanien und Brasilien fällt. Die Iberer können sich allerdings auch eine deutliche Niederlage schon leisten.

Deutschland schnappte sich ein Olympiaticket. Sascha Klahn