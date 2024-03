Olympia-Quali Handball kompakt: Alle Tickets vergeben, auch Ungarn feiert

Bei der Olympia-Qualifikation im Handball der Männer wurden am Sonntag die letzten Tickets vergeben: Mit Kroatien und Norwegen zwei Teams schon ihr Ticket gelöst, beide siegten auch zum Abschluss. In Hannover sicherte sich mit Deutschland ebenso der Gastgeber den Platz wie in Tatabanya mit Ungarn, das gegen Portugal noch eine Wende feierte, und in Granollers mit Spanien, dessen Sieg auch Slowenien jubeln ließ.

Abschlusstabellen Olympia Quali Handball

Dreier-Vergleiche, die Tordifferenz oder gar das Los - diese Szenarien blieben in der Olympia-Qualifikation außen vor. Mit Spanien, Kroatien und Norwegen gab es in jeder der drei Gruppen jeweils ein Team mit drei Siegen und dahinter holten sich Slowenien, Deutschland und Ungarn mit jeweils 4:2 Punkten das zweite Ticket zu den Olympischen Spielen in Paris - jeweils aufgrund direkter Siege gegen die Teams auf den Plätzen drei und vier, die leer ausgehen.

Gruppe 1, Granollers (ESP)

1. Spanien 3 +24 6:0 2. Slowenien 3 -4 4:2 3. Brasilien 3 -2 2:4 4. Bahrain 3 -18 0:6

Gruppe 2, Hannover (GER)

1. Kroatien 3 +21 6:0 2. Deutschland 3 +12 4:2 3. Österreich 3 +6 2:4 4. Algerien 3 -39 0:6

Gruppe 3, Tatabanya (HUN)

1. Norwegen 3 +24 6:0 2. Ungarn 3 +8 4:2 3. Portugal 3 +2 2:4 4. Tunesien 3 -34 0:6

Die Olympia-Party startete mit der Schlusssirene. Völlig losgelöst stürzten Deutschlands Handballer nach der erfolgreichen Qualifikation für die Sommerspiele in Paris über das Parkett und feierten den 34:31 (18:15)-Sieg gegen Österreich mit einem ausgelassenen Jubel-Tanz. Nur Bundestrainer Alfred Gislason, dessen Vertrag sich bis zur Heim-WM 2027 verlängert, blieb gewohnt zurückhaltend. Mit vor der Brust verschränkten Armen verfolgte der Isländer fast emotionslos die Ehrenrunde seiner DHB-Profis, die von den 10 099 Fans in Hannover lautstark gefeiert wurden.

"Es war schön, diese Leistung zu sehen. Das Feuer ist da in der Mannschaft", lobte Gislason den Auftritt des EM-Vierten, der das Qualifikationsturnier auf Rang zwei hinter Kroatien beendete. "Ich fühle große Erleichterung. Es war das erwartet schwere Spiel", frohlockte Torwart Andreas Wolff und lobte: "Die Jungs haben Moral gezeigt. Wir haben verdient gewonnen."

Slowenien hat seine Pflichtaufgabe erledigt und muss nach dem 32:26 (17:12) über Bahrain nun weiterhin um das Olympiaticket zittern. Nach einem 0:3-Fehlstart riss das Zorman-Team die Kontrolle früh an sich und feierte einen ungefährdeten Sieg.

Das Ticket für Olympia hat man auch nach zwei Siegen noch nicht sicher. Sollte Brasilien gegen Spanien gewinnen, würde ein Dreiervergleich vermutlich die beiden Kontrahenten nach Paris bringen. Ein Punktgewinn Spaniens oder eine krachende Niederlage der Iberer könnten die Hoffnung für die Slowenen sein.

Im letzten Spiel des Olympiaqualifikationsturniers in Hannover traf Kroatien auf Algerien. Die Kroaten hatten sich schon am Samstag mit dem zweiten Sieg im zweiten Spiel für die Olympischen Spiele qualifiziert.

Die Algerier verloren ihre Spiele gegen Deutschland und Österreich jeweils mit mehr als zehn Toren und wollten Hannover mit einem guten Gefühl verlassen. Am Ende wurden die Kroaten ihrer Favoritenrolle gerecht und gewannen 34:22 (15:11).

Spanien musste hart arbeiten, am Ende war es vor allem Torhüter Rodrigo Corrales, der den Gastgebern den dritten Sieg im dritten Spiel sicherte. Mit dem 28:26 (14:14) gegen Brasilien buchte man nicht nur das eigene Ticket nach Paris, sondern nahm auch Slowenien mit. Die entscheidenden Treffer für die Iberer setzte Gedeon Guardiola in der Schlussphase.

Norwegen hatte das Ticket für die Olympischen Spiele bereits sicher, Tunesien war hingegen aus dem Rennen - die erste Partie in der Arena in Tatabanya hatte so eher freundschaftlichen Charakter. Für Norwegen ergab sich die Chance für einige Experimente, Tunesien mühte sich um einen positiven Abschluss. Doch dem Tempo des Gruppensiegers hatten die Nordafrikaner wenig entgegenzusetzen, nach einer Viertelstunde zog dieser davon und fuhr über ein 20:12 zur Pause am Ende einen 41:24-Erfolg ein. Bester Schütze war Sebastian Barthold mit elf Treffern aus elf Versuchen, zudem überzeugte Kristian Saeveraas hinter einer guten Deckung mit über vierzig Prozent parierter Bälle.

Gastgeber Ungarn und Portugal hatten jeweils eine Niederlage gegen Norwegen und einen Sieg gegen Tunesien zu Buche stehen und lieferten sich so ein echtes Endspiel um den zweiten Platz und das zweite Ticket zu den Olympischen Spielen. Bis zum 13:9 legte dabei zunächst Ungarn vor, doch zur Pause hatte Portugal in der Arena in Tatabanya zum 16:16 ausgeglichen. Nach Wiederbeginn ging der Außenseiter dann in Führung, setzte den Gastgeber unter Druck.

Dieser kam nach dem 18:21 zwar zum 22:22, sah sich zehn Minuten vor dem Ende aber mit einem 22:24 konfrontiert. Doch ein Doppelschlag von Bence Imre brachte den erneuten Ausgleich, das 25:24 von Zoran Ilic die Führung. Bence Imre, mit neun Toren bester Schütze des Spiels, ließ weitere Treffer folgen und hielt sein Team damit auf Kurs zum 30:27-Erfolg - und somit zu den Olympischen Spielen in Paris.

